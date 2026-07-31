Resultado de MiLoto hoy, 30 de julio de 2026: estos son los números ganadores
En Claro Sports Colombia encuentra diariamente todos los detalles de los cchances y las loterías.
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El MiLoto se ha sabido ganar los corazones de la población apostadora de Colombia y no es para menos, ya que es una de las loterías que más dinero entrega y con más frecuencia a sus fieles seguidores. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todo lo concerniente a lo sucedido este jueves 30 de julio del 2026.
Resultado de MiLoto de este jueves, 30 de julio de 2026
- Números ganadores: 17 – 19 – 21 – 28 – 33.
- Nuevo acumulado: $260 millones de pesos.
Así puede jugar al MiLoto
La dinámica es bien sencilla. Se deben escoger cinco números dentro del 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. Con cada ocasión en que no cae el acumulado del premio mayor, va aumentando. El ganador del pozo es el jugador que consiga acertar el pronóstico completo.
Premios del MiLoto: paso a paso para reclamarlos
El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.