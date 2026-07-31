Resultado de MiLoto hoy, 30 de julio de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports Colombia encuentra diariamente todos los detalles de los cchances y las loterías.

Imagen promocional de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

El MiLoto se ha sabido ganar los corazones de la población apostadora de Colombia y no es para menos, ya que es una de las loterías que más dinero entrega y con más frecuencia a sus fieles seguidores. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todo lo concerniente a lo sucedido este jueves 30 de julio del 2026.

Resultado de MiLoto de este jueves, 30 de julio de 2026

Números ganadores: 17 – 19 – 21 – 28 – 33.

17 – 19 – 21 – 28 – 33. Nuevo acumulado: $260 millones de pesos.

Estos son los #Resultados del sorteo N° 580 de #MiLoto y el N° 205 de #ColorLOTO del jueves 30 de julio 2026.



🥳 ¡14.495 ganadores en total!



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/Dr670gpRHn📱#Resultadosjueves pic.twitter.com/QTukt0kUlg — Baloto (@Baloto_Colombia) July 31, 2026

Así puede jugar al MiLoto

La dinámica es bien sencilla. Se deben escoger cinco números dentro del 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. Con cada ocasión en que no cae el acumulado del premio mayor, va aumentando. El ganador del pozo es el jugador que consiga acertar el pronóstico completo.

Premios del MiLoto: paso a paso para reclamarlos

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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