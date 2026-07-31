Resultados de lotería de Bogotá y chances: números que cayeron y ganadores | 30 de julio de 2026

Consulte los números ganadores de las loterías y chances que se llevaron a cabo durante el 30 de julio a lo largo del país.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

Finaliza una semana más de actividades laborales y personales para los colombianos y muchos de ellos ya se disponen a descansar durante el fin de semana. No obstante, eso no es impedimento para que continúen probando suerte en las loterías y chances del país, tal cual como sucedió el 30 de julio.

Lotería de Bogotá

Número: 6731.

6731. Serie: 463.

463. Sorteo: 2857.

2857. Premio mayor: $12.000 millones de pesos.

Resultados lotería de Bogotá 30 de julio 2026

Resultados de los chances hoy, 30 de julio de 2026

Astro Luna: 3054 – Tauro

3054 – Tauro Sinuano Noche: 6283-5

6283-5 Caribeña Noche: 3068-3

3068-3 Cafeterito Noche: 2518-0

2518-0 Pick 4: 5786

5786 Pick 3: 701

701 Motilón Noche: 5032-4

5032-4 Fantástica Noche: 2110-4

2110-4 Culona Noche: 2421

2421 Chontico Noche: 9377-4

9377-4 Súper Chontico Noche: 3607-0

3607-0 Paisita Noche: 3391

3391 Antioqueñita dos: 2459-3

2459-3 Pijao de oro: 3954-7

3954-7 Saman: 4978

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