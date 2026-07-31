Resultados de lotería de Bogotá y chances: números que cayeron y ganadores | 30 de julio de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte los números ganadores de las loterías y chances que se llevaron a cabo durante el 30 de julio a lo largo del país.

Resultados. - Lotería de Bogotá.
Resultados. – Lotería de Bogotá.

Finaliza una semana más de actividades laborales y personales para los colombianos y muchos de ellos ya se disponen a descansar durante el fin de semana. No obstante, eso no es impedimento para que continúen probando suerte en las loterías y chances del país, tal cual como sucedió el 30 de julio.

Lotería de Bogotá

  • Número: 6731.
  • Serie: 463.
  • Sorteo: 2857.
  • Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
Resultados lotería de Bogotá 30 de julio 2026
Resultados lotería de Bogotá 30 de julio 2026

Resultados de los chances hoy, 30 de julio de 2026

  • Astro Luna: 3054 – Tauro
  • Sinuano Noche: 6283-5
  • Caribeña Noche: 3068-3
  • Cafeterito Noche: 2518-0
  • Pick 4: 5786
  • Pick 3: 701
  • Motilón Noche: 5032-4
  • Fantástica Noche: 2110-4
  • Culona Noche: 2421
  • Chontico Noche: 9377-4
  • Súper Chontico Noche: 3607-0
  • Paisita Noche: 3391
  • Antioqueñita dos: 2459-3
  • Pijao de oro: 3954-7
  • Saman: 4978

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