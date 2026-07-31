Resultados de lotería de Bogotá y chances: números que cayeron y ganadores | 30 de julio de 2026
Consulte los números ganadores de las loterías y chances que se llevaron a cabo durante el 30 de julio a lo largo del país.
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Finaliza una semana más de actividades laborales y personales para los colombianos y muchos de ellos ya se disponen a descansar durante el fin de semana. No obstante, eso no es impedimento para que continúen probando suerte en las loterías y chances del país, tal cual como sucedió el 30 de julio.
Lotería de Bogotá
- Número: 6731.
- Serie: 463.
- Sorteo: 2857.
- Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
Resultados de los chances hoy, 30 de julio de 2026
- Astro Luna: 3054 – Tauro
- Sinuano Noche: 6283-5
- Caribeña Noche: 3068-3
- Cafeterito Noche: 2518-0
- Pick 4: 5786
- Pick 3: 701
- Motilón Noche: 5032-4
- Fantástica Noche: 2110-4
- Culona Noche: 2421
- Chontico Noche: 9377-4
- Súper Chontico Noche: 3607-0
- Paisita Noche: 3391
- Antioqueñita dos: 2459-3
- Pijao de oro: 3954-7
- Saman: 4978