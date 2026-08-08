Resultado de MiLoto hoy, 7 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden enterarse de todos los detalles del nuevo sorteo del MiLoto para este viernes 7 de agosto.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Nuevo día, nueva oportunidad para los amantes de los juegos del azar y nuevo sorteo del MiLoto. Esta loterías se ha convertido en una de las más llamativas para todos los colombianos gracias a la cantidad de sorteos y ganadores que ha entregado en los últimos años. En Claro Sports les traemos todos los detalles del sorteo del viernes 7 de agosto.

Resultado de MiLoto de este viernes, 7 de agosto de 2026

Números ganadores: 04 – 18 – 24 – 25 – 34.

04 – 18 – 24 – 25 – 34. Nuevo acumulado: $500 millones de pesos.

Resultado MiLoto 7 de agosto | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego arranca con la elección de cinco números entre el 1 y el 39. El objetivo es acertar la mayor cantidad para que el premio a cobrar sea mayor. El jugador que consiga una coincidencia exacta entre su pronóstico y los números del sorteo se llevará el premio mayor, que corresponde al acumulado vigente. Este pozo va creciendo conforme pasan ocasiones sin caer.

Reclamar los premios de MiLoto

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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