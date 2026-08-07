Resultado de MiLoto hoy, 6 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

Todos los detalles de lo que sucedió este jueves 6 de agosto, los puede consultar en Claro Sports.

Imagen promocional de MiLoto – @Baloto_Colombia.

El MiLoto se ha convertido en un de las loterías más importantes de Colombia. Su frecuencia con la que se juega y la cantidad de dinero que entrega cuando alguien ‘le pega al gordo’ la hacen muy tractiva para la población apostadora del país. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que sucedió este jueves 6 de agosto.

Resultado de MiLoto de este jueves, 6 de agosto de 2026

Números ganadores: 01 – 02 – 31 – 37 – 38.

01 – 02 – 31 – 37 – 38. Nuevo acumulado: $450 millones de pesos.

Estos son los #Resultados del sorteo N° 584 de #MiLoto y el N° 207 de #ColorLOTO del jueves 06 de agosto 2026.



🥳 ¡8.880 ganadores en total!



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/oz2wsczWEB📱#Resultadosjueves pic.twitter.com/7cNvVGuZiw — Baloto (@Baloto_Colombia) August 7, 2026

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego arranca con la elección de cinco números entre el 1 y el 39. El objetivo es acertar la mayor cantidad para que el premio a cobrar sea mayor. El jugador que consiga una coincidencia exacta entre su pronóstico y los números del sorteo se llevará el premio mayor, que corresponde al acumulado vigente. Este pozo va creciendo conforme pasan ocasiones sin caer.

Reclamar los premios de MiLoto

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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