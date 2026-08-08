Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 7 de agosto de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de la loterías y chances colombianas para el viernes 7 de agosto.

Estas son las balotas ganadoras de las loterías y chances colombianas.
¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

La jornada del viernes 7 de agosto estuvo llena de actos políticos colombianos con la nueva posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Las ciudades más importantes del territorio ‘cafetero’ volcaron toda su atención al nuevo mandatario de la república de Colombia. Tanto así que ninguna lotería tuvo acción para este primer viernes del mes de agosto. No obstante, en Claro Sports les traemos todos los detalles de los chances que jugaron para este día festivo.

Resultados de chances hoy, 7 de agosto

  • Dorado: Mañana 9877 – La 5ta 9 – Tarde 4522 – La 5ta 3- Noche 2084 – La 5ta 6
  • Culona: Día 7641 – Noche 6372
  • Astro Luna: 9911 – Signo Virgo
  • Pijao de Oro: 2759 – La 5ta 9
  • Paisita: Día 7535 – La 5ta 2 – Noche 9274 – Delfín
  • Chontico: Día 5056 – La 5ta 8 – Noche 2322 – La 5ta 8
  • Cafeterito: Noche 0327 – La 5ta 7
  • Sinuano: Día 4203 – La 5ta 3 – Noche 8665 – La 5ta 5
  • Cash Three: Día 364 – Noche 049
  • Play Four: Día 8005 – Noche 7766
  • Samán: Día 3691
  • Caribeña: Día 3343 – La 5ta 3 – Noche 1946 – La 5ta 8
  • Motilón: Tarde 9157 – La 5ta 2 – Noche 3965 – La 5ta 0
  • Fantástica: Noche 9071 – La 5ta 5
  • Antioqueñita: Día 7396 – La 5ta 8 – Tarde 2706 – La 5ta 5
  • Evening: 1567

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