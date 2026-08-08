Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 7 de agosto de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de la loterías y chances colombianas para el viernes 7 de agosto.

¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

La jornada del viernes 7 de agosto estuvo llena de actos políticos colombianos con la nueva posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Las ciudades más importantes del territorio ‘cafetero’ volcaron toda su atención al nuevo mandatario de la república de Colombia. Tanto así que ninguna lotería tuvo acción para este primer viernes del mes de agosto. No obstante, en Claro Sports les traemos todos los detalles de los chances que jugaron para este día festivo.

Resultados de chances hoy, 7 de agosto

Dorado: Mañana 9877 – La 5ta 9 – Tarde 4522 – La 5ta 3- Noche 2084 – La 5ta 6

Mañana 9877 – La 5ta 9 – Tarde 4522 – La 5ta 3- Noche 2084 – La 5ta 6 Culona: Día 7641 – Noche 6372

Día 7641 – Noche 6372 Astro Luna: 9911 – Signo Virgo

9911 – Signo Virgo Pijao de Oro: 2759 – La 5ta 9

2759 – La 5ta 9 Paisita: Día 7535 – La 5ta 2 – Noche 9274 – Delfín

Día 7535 – La 5ta 2 – Noche 9274 – Delfín Chontico: Día 5056 – La 5ta 8 – Noche 2322 – La 5ta 8

Día 5056 – La 5ta 8 – Noche 2322 – La 5ta 8 Cafeterito: Noche 0327 – La 5ta 7

Noche 0327 – La 5ta 7 Sinuano: Día 4203 – La 5ta 3 – Noche 8665 – La 5ta 5

Día 4203 – La 5ta 3 – Noche 8665 – La 5ta 5 Cash Three: Día 364 – Noche 049

Día 364 – Noche 049 Play Four: Día 8005 – Noche 7766

Día 8005 – Noche 7766 Samán: Día 3691

Día 3691 Caribeña: Día 3343 – La 5ta 3 – Noche 1946 – La 5ta 8

Día 3343 – La 5ta 3 – Noche 1946 – La 5ta 8 Motilón: Tarde 9157 – La 5ta 2 – Noche 3965 – La 5ta 0

Tarde 9157 – La 5ta 2 – Noche 3965 – La 5ta 0 Fantástica: Noche 9071 – La 5ta 5

Noche 9071 – La 5ta 5 Antioqueñita: Día 7396 – La 5ta 8 – Tarde 2706 – La 5ta 5

Día 7396 – La 5ta 8 – Tarde 2706 – La 5ta 5 Evening: 1567

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