Rating Colombia del 21 de abril de 2026, según CNC: ¿Canal RCN se despierta?

La medición de preferencias del martes mostró unos movimientos llamativos en las posiciones altas del escalafón.

Capítulo de ‘Las de siempre’. – @CanalRCN.

Unos movimientos interesantes se presentaron en la medición del rating de la televisión colombiana. Así se puede ver en el más reciente estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) sobre las preferencias de los televidentes. Los productos del Canal RCN tuvieron una escalada de posiciones y un aumento general los porcentajes. No obstante, Caracol TV sigue liderando con buen margen de ventaja.

Rating en Colombia del 21 de abril de 2026, según CNC

A otro nivel – Caracol TV | 10,29% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 9,28% Espacio político, Partido Centro Democrático – RCN | 6,14% La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,99% La casa de los famosos – RCN | 5,92% Las de siempre – RCN | 5,49% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 5,48% Noticias RCN PRM – RCN | 5,41% La reina del flow – Caracol TV | 5,27% La rosa de Guadalupe, parte 1 – RCN | 4,28%

Programación de fútbol para este miércoles, 22 de abril del 2026

12:00 p.m. | Elche vs Atlético de Madrid | LaLiga

1:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs Bayern | Copa de Alemania.

2:30 p.m. | Barcelona vs Celta de Vigo | LaLiga

2:45 p.m. | Porto vs Sporting de Portugal | Copa de Portugal.

6:20 p.m. | Independiente Medellín vs Boyacá Chicó | Liga BetPlay Dimayor.

6:30 p.m. | Athletic Club vs Internacional de Porto Alegre | Copa de Brasil.

7:30 p.m. | Flamengo vs Vitoria | Copa de Brasil.

7:30 p.m. | Dallas vs Minnesota United | MLS

8:30 p.m. | Fortaleza vs América de Cali | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

La medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) es la más acertada, pues cuenta con la posibilidad de hacer seguimiento a millones de decodificadores distribuidos en todo el territorio nacional. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación funciona bajo un modelo de preferencia, en el que un usuario que cambia de programa le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Normalmente, el define el escalafón a través de porcentajes. Se recopilan datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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