Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 20 de abril de 2026

El inicio de la semana tuvo el sorteo de este popular juego de azar y cuatro personas se quedaron al borde algún premio mayor.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Los juegos de azar en Colombia tuvieron un lunes muy emocionante con el sorteo de Baloto y Revancha. Esta dinámica es una de las que mayor popularidad tiene en el país por los enormes acumulados que alcanza y que son una noticia de gran importancia cada vez que se entregan. Cuatro personas se quedaron a un solo acierto de alcanzar el máximo premio.

Resultados de Baloto hoy, 20 de abril

Números ganadores: 13 – 33 – 38 – 40 – 41 – 08.

13 – 33 – 38 – 40 – 41 – Nuevo acumulado: $ 33.600 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 20 de abril

Números ganadores: 02 – 29 – 30 – 35 – 41 – 01.

02 – 29 – 30 – 35 – 41 – Nuevo acumulado: $21.300 millones de pesos.

Resultados. – @Baloto_Colombia.

Así se juega Baloto y Revancha

Un tiquete de Baloto o Revancha está compuesto por una elección de cinco números entre el 1 y 45, además de una superbalota entre 1 y 16. Los premios disponibles dependerán del número de aciertos que se tengan durante el sorteo. El juego base es Baloto, pero la persona puede pagar un valor adicional para participar en Revancha, que tiene la misma metodología, pero se hace por aparte.

Es posible jugar de manera manual para escoger los números preferidos o se le puede indicar al vendedor que se quiere un tiquete automático, en el cual se asigna una elección aleatoria. Son diversas combinaciones las que dan paso a los premios, dependiendo si la persona acertó la superbalota.

¿Dónde comprar el tiquete de Baloto?

Los puntos autorizados para el expendio de este juego de azar están en distintos tipos de comercios. Ejemplos de estos son farmacias, supermercados, almacenes de cadena y oficinas de trámites los cuales están identificados con el logotipo del juego en la entrada. Además, existe la posibilidad de jugarlo por internet, pues la compañía habilitó el sistema en su sitio web para registrarse y pagar desde cualquier lugar.

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