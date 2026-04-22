Resultados de loterías Huila y Cruz Roja: números que cayeron y ganadores | 21 de abril de 2026

Dos loterías principales y las diversas modalidades de los chances emocionaron a los jugadores durante el martes.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Este martes, dos loterías principales y los chances habituales en sus diversas modalidades brindaron emoción a la jornada de los juegos de azar en Colombia. Los operadores legales llevaron a cabo los sorteos con el cumplimiento de los estándares de calidad y los procedimientos exigidos para garantizar la transparencia.

Lotería de Huila

Resultados. – Lotería de Huila.

Lotería de Cruz Roja

Resultados. – Lotería de Cruz Roja.

Resultados de chances

Pick 4: 2997

2997 Pick 3: 498

498 Astro Luna: 0533 – Capricornio

0533 – Capricornio Sinuano Noche: 9342

9342 Caribeña Noche: 9951

9951 Motilón Noche: 0608-7

0608-7 Fantástica Noche: 3770-6

3770-6 Culona Noche: 3890

3890 Cafeterito Noche: 0151-6

0151-6 Chontico Noche: 0035-6

0035-6 Paisita Noche: 4312

¿Cómo se reclama un premio de lotería?

El procedimiento que suelen definir las compañías organizadoras de los juegos de azar empieza con la estipulación de un monto máximo que puede ser reclamado en cualquier punto de venta autorizado y está indicado en el reverso del tiquete o en el sitio web. Los premios que superen ese valor tendrán requisitos adicionales, como presentar ciertos documentos o presencialidad en oficinas.

Lo anterior se realiza por dos motivos. El primero, es por temas de seguridad, para hacer una transacción bancaria que no ponga en riesgo al ganador. La segunda razón es que estos premios suelen tener una parte deducible por impuestos que debe ser legalizada antes de hacer efectiva la transferencia.

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