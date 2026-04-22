Resultados de loterías Huila y Cruz Roja: números que cayeron y ganadores | 21 de abril de 2026
Dos loterías principales y las diversas modalidades de los chances emocionaron a los jugadores durante el martes.
- Pico y placa en Bogotá para este 22 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos
- Claro Colombia abre su convocatoria de practicantes para el segundo semestre de 2026
- ¿Habrá tercera fecha de BTS en Colombia? Esto se sabe
Este martes, dos loterías principales y los chances habituales en sus diversas modalidades brindaron emoción a la jornada de los juegos de azar en Colombia. Los operadores legales llevaron a cabo los sorteos con el cumplimiento de los estándares de calidad y los procedimientos exigidos para garantizar la transparencia.
Lotería de Huila
Lotería de Cruz Roja
Resultados de chances
- Pick 4: 2997
- Pick 3: 498
- Astro Luna: 0533 – Capricornio
- Sinuano Noche: 9342
- Caribeña Noche: 9951
- Motilón Noche: 0608-7
- Fantástica Noche: 3770-6
- Culona Noche: 3890
- Cafeterito Noche: 0151-6
- Chontico Noche: 0035-6
- Paisita Noche: 4312
¿Cómo se reclama un premio de lotería?
El procedimiento que suelen definir las compañías organizadoras de los juegos de azar empieza con la estipulación de un monto máximo que puede ser reclamado en cualquier punto de venta autorizado y está indicado en el reverso del tiquete o en el sitio web. Los premios que superen ese valor tendrán requisitos adicionales, como presentar ciertos documentos o presencialidad en oficinas.
Lo anterior se realiza por dos motivos. El primero, es por temas de seguridad, para hacer una transacción bancaria que no ponga en riesgo al ganador. La segunda razón es que estos premios suelen tener una parte deducible por impuestos que debe ser legalizada antes de hacer efectiva la transferencia.