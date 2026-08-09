Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 8 de agosto de 2026

En Claro Sports se pueden informar sobre los números ganadores del Baloto y Baloto Revancha para el sábado 8 de agosto.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

El mes de agosto revolucionó a toda Colombia en sus inicios. Las loterías y chances como Baloto y Baloto Revancha no se quedaron atrás. Los colombianos estuvieron muy atentos a un nuevo sorteo para corroborar si son los ganadores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Resultados Baloto hoy, 8 de agosto de 2026

Números ganadores: 05 – 07 – 09 – 32 – 33 – 15

05 – 07 – 09 – 32 – 33 – Nuevo acumulado: $52.400 millones de pesos.

Resultado Baloto 8 de agosto | baloto.com

Resultados Revancha hoy, 8 de agosto de 2026

Números ganadores: 12 – 13 – 22 – 31 – 42 – 09

12 – 13 – 22 – 31 – 42 – Nuevo acumulado: $10.200 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 8 de agosto | baloto.com

Así puede jugar al Baloto

En este caso, el jugador deberá escoger cinco números base entre el 1 y 45, además de una súperbalota numerada que va entre el 1 y 16. El objetivo va encaminado a apuntarle a la mayor cantidad de aciertos posibles, ya que de ahí depende el tamaño del premio. SI usted le atina a todo, se lleva el premio mayor acumulado, el cual va creciendo a medida de que no cae. Baloto es el juego principal, pero usted decide si también participa en Revancha con un pequeño valor adicional.

Puntos para comprar el Baloto

Hay varios establecimientos autorizados para vender el juego, tales como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio. Estos se identifican con el logotipo del juego. Por otro lado, desde hace un tiempo, la compañía habilitó una plataforma en el sitio web donde las personas pueden registrarse y hacer su pronóstico digitalmente.

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