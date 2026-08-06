Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 5 de agosto de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de los recientes sorteos de Baloto y Revancha, efectuados este miércoles 5 de agosto.

¿Cómo jugó Baloto anoche? | X @Baloto_Colombia

Una vez más, el famoso sorteo de Baloto sigue dando de qué hablar. El juego de azar más anhelado del país tuvo actividad el pasado miércoles, como es habitual, alargando el monto del premio mayor acumulado. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Resultados Baloto hoy, 5 de agosto de 2026

Números ganadores: 08 – 11 – 22 – 30 – 31 – 02

08 – 11 – 22 – 30 – 31 – Nuevo acumulado: $52.000 millones de pesos.

Resultados Revancha hoy, 5 de agosto de 2026

Números ganadores: 07 – 15 – 23 – 37 – 43 – 03

07 – 15 – 23 – 37 – 43 – Nuevo acumulado: $10.000 millones de pesos.

🎉 ¡Buenos Días! Estos son los Resultados del sorteo N° 2.692 de #Baloto #Revancha del miércoles 05 de agosto de 2026.



✨ 42.688 ganadores celebraron en todo el país.



📱 Juégalo fácil, rápido y seguro aquí 👉 https://t.co/Dr670gpRHn pic.twitter.com/btkrfxR6w2 — Baloto (@Baloto_Colombia) August 6, 2026

Así puede jugar al Baloto

En este caso, el jugador deberá escoger cinco números base entre el 1 y 45, además de una súperbalota numerada que va entre el 1 y 16. El objetivo va encaminado a apuntarle a la mayor cantidad de aciertos posibles, ya que de ahí depende el tamaño del premio. SI usted le atina a todo, se lleva el premio mayor acumulado, el cual va creciendo a medida de que no cae. Baloto es el juego principal, pero usted decide si también participa en Revancha con un pequeño valor adicional.

Puntos para comprar el Baloto

Hay varios establecimientos autorizados para vender el juego, tales como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio. Estos se identifican con el logotipo del juego. Por otro lado, desde hace un tiempo, la compañía habilitó una plataforma en el sitio web donde las personas pueden registrarse y hacer su pronóstico digitalmente.

Te puede interesar: