Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 20 de agosto de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, en los sorteos de este viernes 20 de agosto.

Resultados. - Lotería de Bogotá.
Resultados. – Lotería de Bogotá.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada viernes, se efectuaron nuevos sorteos desde Bogotá y Quindío, así como los principales chances del país. En efecto, los premios mayores dieron con un afortunado ganador.

A través de Claro Sports, usted puede consultar todos los resultados de este viernes 20 de agosto.

Lotería de Bogotá

  • Sorteo: 2860
  • Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
  • Número: 9217
  • Serie: 137
  • Despachado a: Medellín.
Lotería de Bogotá el 20 de agosto
Lotería de Bogotá el 20 de agosto

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Lotería del Quindío

  • Sorteo: 3012
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número: 3531
  • Serie: 106
  • Despachado a: San José del Guaviare.
Lotería del Quindío
Lotería del Quindío el 20 de agosto

Resultados de chances hoy

  • Antioqueñita Día: 6647
  • Antioqueñita Tarde: 8222
  • Cafeterito Tarde: 2874
  • Cafeterito Noche: 8969
  • Caribeña Día: 6048
  • Caribeña Noche: 6395
  • Cash Three Día: 452
  • Cash Three Noche: 518
  • Chontico Día: 4819
  • Chontico Noche: 1732
  • Culona Día: 0253
  • Culona Noche: 1041
  • Dorado Mañana: 0968
  • Dorado Tarde: 1842
  • Fantástica Día: 8600
  • Fantástica Noche: 0238
  • Motilón Tarde: 2519
  • Motilón Noche: 5600
  • Paisita Día: 3447
  • Paisita Noche: 6123
  • Pijao de Oro: 4019
  • Play Four Día: 7654
  • Play Four Noche: 5489
  • Samán Día: 4945
  • Sinuano Día: 2638
  • Sinuano Noche: 2445
  • Súper Astro Sol: 6324 – Piscis.
  • Súper Astro Luna: 6875

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