Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 20 de agosto de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, en los sorteos de este viernes 20 de agosto.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada viernes, se efectuaron nuevos sorteos desde Bogotá y Quindío, así como los principales chances del país. En efecto, los premios mayores dieron con un afortunado ganador.
A través de Claro Sports, usted puede consultar todos los resultados de este viernes 20 de agosto.
Lotería de Bogotá
- Sorteo: 2860
- Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
- Número: 9217
- Serie: 137
- Despachado a: Medellín.
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Lotería del Quindío
- Sorteo: 3012
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 3531
- Serie: 106
- Despachado a: San José del Guaviare.
Resultados de chances hoy
- Antioqueñita Día: 6647
- Antioqueñita Tarde: 8222
- Cafeterito Tarde: 2874
- Cafeterito Noche: 8969
- Caribeña Día: 6048
- Caribeña Noche: 6395
- Cash Three Día: 452
- Cash Three Noche: 518
- Chontico Día: 4819
- Chontico Noche: 1732
- Culona Día: 0253
- Culona Noche: 1041
- Dorado Mañana: 0968
- Dorado Tarde: 1842
- Fantástica Día: 8600
- Fantástica Noche: 0238
- Motilón Tarde: 2519
- Motilón Noche: 5600
- Paisita Día: 3447
- Paisita Noche: 6123
- Pijao de Oro: 4019
- Play Four Día: 7654
- Play Four Noche: 5489
- Samán Día: 4945
- Sinuano Día: 2638
- Sinuano Noche: 2445
- Súper Astro Sol: 6324 – Piscis.
- Súper Astro Luna: 6875