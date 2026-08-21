Partidos de hoy 21 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este viernes
Cristiano Ronaldo, el inicio de la Premier y el fútbol mexicano están en el calendario para este día en el mundo del fútbol. Conoce cómo seguir todos los juegos en México: horarios y canales
Poco a poco el mundo del fútbol va recuperando su calendario habitual. La pausa tras la final de la Copa del Mundo trajo una pausa en el rectángulo verde, pero este 20 de agosto ya sabe como un viernes habitual de temporada.
Si bien las ligas en México, España, Portugal, Países Bajos y la MLS estaban ya en disputa, pero este fin de semana vuelve la Premier, el calcio, la Ligue 1 y hasta podríamos tener el debut de Cristiano Ronaldo en la campaña que podría ser la última de su carrera.
Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 21 de agosto
La actividad comienza desde temprano, con la Liga de Arabia Saudita y el partido del campeón defensor, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. De ahí, nos mudamos a la actividad en Europa, con partidos del fútbol francés, español e inglés, donde el Arsenal abre el telón a la temporada.
MÁS INFORMACIÓN: Horario y dónde ver la jornada 5 del fútbol mexicano
Cerramos la jornada de viernes con la fecha 5 de la Liga MX. Cuatro partidos en el fútbol mexicano, varios adelantados porque habrá Leagues Cup a media semana, incluyendo la visita del América a Juárez, en el duelo entre el primero y el último de la tabla.
Estos son los horarios de los partidos de hoy, tiempo del centro de México, y los canales y/o plataformas para seguir los encuentros.
- Saudi Pro League
- Al Riyadh vs Al Nassr | 10:00 | FOX
- Ligue 1
- Marsella vs Estrasburgo | 12:45 | FOX
- LaLiga
- Real Betis vs Real Sociedad | 13:00 | Sky Sports
- Premier League
- Arsenal vs Coventry | 13:00 | FOX
MÁS INFORMACIÓN: Agenda deportiva del 20 al 23 de agosto
- Liga Femenil
- Pumas vs Querétaro | 17:00 | ViX, Liga MX femenil DND Sea
- Rayadas vs León | 21:00 | ViX, Liga MX femenil DND Sea
- Liga MX
- León vs Monterrey | 19:00 | FOX
- Tigres vs Atlante | 19:00 | Azteca 7 y FOX
- FC Juárez vs América | 21:00 | Azteca 7 y FOX
- Querétaro vs Toluca | 21:10 | FOX
- Liga Expansión MX
- Club Atlético La Paz vs Cruz Azul Hidalgo | 20:00 | AyM Sports