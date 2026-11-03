Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 2 de noviembre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de los principales chances del país, en los sorteos de este lunes festivo 2 de noviembre de 2026.

Astro Luna. – superastro.com.co.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada lunes festivo o domingo, los chances tuvieron nuevos registros. No fue el turno para las loterías que juegan a diario, pero eso tampoco quiere decir que no haya nuevos millonarios en el país. Consulte en Claro Sports todos los resultados.

Resultados de chances el 2 de noviembre

Dorado Noche: 8747 – 6

8747 – 6 Culona Día: 2014

2014 Culona Noche: 8299

8299 Astro Luna: 0603 – Leo.

0603 – Leo. Pijao de Oro: 5819 – 2

5819 – 2 Paisita Día: 8459 – 8

8459 – 8 Paisita Noche: 0893

0893 Chontico Día: 4206 – 0

4206 – 0 Chontico Noche: 3672 – 5

3672 – 5 Cafeterito Noche: 2458 – 8

2458 – 8 Sinuano Día: 4233 – 7

4233 – 7 Sinuano Noche: 0756 – 1

0756 – 1 Cash Three Día: 566

566 Cash Three Noche: 246

246 Play Four Día: 5614

5614 Play Four Noche: 3069

3069 Samán Día: 5494

5494 Caribeña Día: 1862 – 5

1862 – 5 Caribeña Noche: 8064 – 0

8064 – 0 Motilón Tarde: 8242 – 0

8242 – 0 Motilón Noche: 6959 – 8

6959 – 8 Fantástica Noche: 4504 – 9

4504 – 9 Antioqueñita Día: 4242 – 2

4242 – 2 Antioqueñita Tarde: 4477 – 4

¿Por qué las loterías no juegan domingos o festivos?

Las loterías tradicionales concentran sus jornadas entre semana y los sábados. Realizar un sorteo implica tener funcionarios, delegados, organismos de control y personal técnico. En el país los domingos y festivos son días de descanso, además de que las loterías necesitan distribuir billetes antes del mismo sorteo.

¿Cómo participar en los chances?

Estos juegos de azar consisten en apostarle dinero a una combinación de números (a partir de dos cifras). El resultado se compara con los último dígitos del sorteo autorizado. Si gana dos cifras, el pago será de $50 por cada peso apostado, así como $400 para tres y $4.500 para las cuatro.

Te puede interesar: