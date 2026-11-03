Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 2 de noviembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de los principales chances del país, en los sorteos de este lunes festivo 2 de noviembre de 2026.

Astro Luna. - superastro.com.co.
Astro Luna. – superastro.com.co.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada lunes festivo o domingo, los chances tuvieron nuevos registros. No fue el turno para las loterías que juegan a diario, pero eso tampoco quiere decir que no haya nuevos millonarios en el país. Consulte en Claro Sports todos los resultados.

Resultados de chances el 2 de noviembre

  • Dorado Noche: 8747 – 6
  • Culona Día: 2014
  • Culona Noche: 8299
  • Astro Luna: 0603 – Leo.
  • Pijao de Oro: 5819 – 2
  • Paisita Día: 8459 – 8
  • Paisita Noche: 0893
  • Chontico Día: 4206 – 0
  • Chontico Noche: 3672 – 5
  • Cafeterito Noche: 2458 – 8
  • Sinuano Día: 4233 – 7
  • Sinuano Noche: 0756 – 1
  • Cash Three Día: 566
  • Cash Three Noche: 246
  • Play Four Día: 5614
  • Play Four Noche: 3069
  • Samán Día: 5494
  • Caribeña Día: 1862 – 5
  • Caribeña Noche: 8064 – 0
  • Motilón Tarde: 8242 – 0
  • Motilón Noche: 6959 – 8
  • Fantástica Noche: 4504 – 9
  • Antioqueñita Día: 4242 – 2
  • Antioqueñita Tarde: 4477 – 4

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 1 de noviembre de 2026

¿Por qué las loterías no juegan domingos o festivos?

Las loterías tradicionales concentran sus jornadas entre semana y los sábados. Realizar un sorteo implica tener funcionarios, delegados, organismos de control y personal técnico. En el país los domingos y festivos son días de descanso, además de que las loterías necesitan distribuir billetes antes del mismo sorteo.

¿Cómo participar en los chances?

Estos juegos de azar consisten en apostarle dinero a una combinación de números (a partir de dos cifras). El resultado se compara con los último dígitos del sorteo autorizado. Si gana dos cifras, el pago será de $50 por cada peso apostado, así como $400 para tres y $4.500 para las cuatro.

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