Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 2 de noviembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de los principales chances del país, en los sorteos de este lunes festivo 2 de noviembre de 2026.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada lunes festivo o domingo, los chances tuvieron nuevos registros. No fue el turno para las loterías que juegan a diario, pero eso tampoco quiere decir que no haya nuevos millonarios en el país. Consulte en Claro Sports todos los resultados.
Resultados de chances el 2 de noviembre
- Dorado Noche: 8747 – 6
- Culona Día: 2014
- Culona Noche: 8299
- Astro Luna: 0603 – Leo.
- Pijao de Oro: 5819 – 2
- Paisita Día: 8459 – 8
- Paisita Noche: 0893
- Chontico Día: 4206 – 0
- Chontico Noche: 3672 – 5
- Cafeterito Noche: 2458 – 8
- Sinuano Día: 4233 – 7
- Sinuano Noche: 0756 – 1
- Cash Three Día: 566
- Cash Three Noche: 246
- Play Four Día: 5614
- Play Four Noche: 3069
- Samán Día: 5494
- Caribeña Día: 1862 – 5
- Caribeña Noche: 8064 – 0
- Motilón Tarde: 8242 – 0
- Motilón Noche: 6959 – 8
- Fantástica Noche: 4504 – 9
- Antioqueñita Día: 4242 – 2
- Antioqueñita Tarde: 4477 – 4
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 1 de noviembre de 2026
¿Por qué las loterías no juegan domingos o festivos?
Las loterías tradicionales concentran sus jornadas entre semana y los sábados. Realizar un sorteo implica tener funcionarios, delegados, organismos de control y personal técnico. En el país los domingos y festivos son días de descanso, además de que las loterías necesitan distribuir billetes antes del mismo sorteo.
¿Cómo participar en los chances?
Estos juegos de azar consisten en apostarle dinero a una combinación de números (a partir de dos cifras). El resultado se compara con los último dígitos del sorteo autorizado. Si gana dos cifras, el pago será de $50 por cada peso apostado, así como $400 para tres y $4.500 para las cuatro.