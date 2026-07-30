Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 29 de julio de 2026

En Claro Sports pueden enterarse de todos los números ganadores del baloto y baloto revancha para el 29 de julio.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

Los colombianos han establecido al baloto y baloto revancha como una de las loterías más importantes del país. Sus grandes acumulados y casos de éxito con sus ganadores han hecho que cada vez más personas se animen a participar de sus sorteos. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles sobre el nuevo sorteo del 29 de julio.

Resultados Baloto hoy, 29 de julio de 2026

Números ganadores: 24 – 25 – 38 – 40 – 43 – 07 .

24 – 25 – 38 – 40 – 43 – . Nuevo acumulado: $50.800 millones de pesos.

Resultado Baloto 29 de julio | baloto.com

Resultados revancha hoy, 29 de julio de 2026

Números ganadores: 01 – 07 – 11 – 26 – 27 – 11 .

01 – 07 – 11 – 26 – 27 – . Nuevo acumulado: $9.400 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 29 de julio | baloto.com

¿Cómo se juega Baloto?

El jugador debe escoger cinco números base entre el 1 y el 45, además de una súperbalota numerada del 1 al 16. La idea es apuntar a la mayor cantidad de aciertos posibles, pues de eso dependerá el tamaño de premio. Una coincidencia exacta de todas las balotas significa ganar el acumulado, el cual va creciendo con cada ocasión en la que no cae. Baloto es el juego principal, pero la persona puede participar también en Revancha pagando un recargo.

Lugares para comprar Baloto

Hay diversos establecimientos autorizados para la venta de este juego, como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, los cuales están identificados con el logotipo del juego. Además, desde hace un tiempo, la compañía organizadora habilitó una plataforma en su sitio web en la cual las personas pueden registrarse y hacer su pronóstico de manera digital.

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