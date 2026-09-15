Resultados de loterías de Tolima y Cundinamarca: números que cayeron y ganadores | 14 de septiembre de 2026

Actualización de sorteos de lotería y chances en Colombia con los números ganadores de Tolima, Cundinamarca y otros juegos.

Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial.

Inició una nueva semana de actividades para los colombianos, que incluye rutinas laborales, de estudio y diligencias personales. Muchos sacan un espacio en su agenda para las loterías y los chances, juegos de azar populares en el país. Es por eso que en Claro Sports les informamos sobre los resultados de los sorteos más recientes.

Lotería de Tolima

Sorteo: 4187

4187 Serie: 051

051 Número ganador: 6845

6845 Premio mayor: $3.500 millones de pesos

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4820

4820 Serie: 333

333 Número ganador: 9019

9019 Premio mayor: $6.000 millones de pesos

Resultados de los chances hoy, 14 de septiembre de 2026

Dorado: Mañana 9382 – La 5ta 9 – Tarde 8762 – La 5ta 5 – Noche 2270 – La 5ta 9

Mañana 9382 – La 5ta 9 – Tarde 8762 – La 5ta 5 – Noche 2270 – La 5ta 9 Culona: Día 9765 – Noche 2690

Día 9765 – Noche 2690 Astro Sol: 6843 – Acuario

6843 – Acuario Astro Luna: 8393 – Signo Acuario

8393 – Signo Acuario Pijao de Oro: 8327 – La 5ta 6

8327 – La 5ta 6 Paisita: Día 1574 – La 5ta 1 – Noche 2044

Día 1574 – La 5ta 1 – Noche 2044 Chontico: Día 1625 – La 5ta 9 – Noche 0334 – La 5ta 6

Día 1625 – La 5ta 9 – Noche 0334 – La 5ta 6 Cafeterito: Tarde 0191 – La 5ta 4 – Noche 0118 – La 5ta 6

Tarde 0191 – La 5ta 4 – Noche 0118 – La 5ta 6 Sinuano: Día 1227 – La 5ta 3 – Noche 6590 – La 5ta 8

Día 1227 – La 5ta 3 – Noche 6590 – La 5ta 8 Cash Three: Día 753 – Noche 200

Día 753 – Noche 200 Play Four: Día 2217 – Noche 8988

Día 2217 – Noche 8988 Samán: Día 3312

Día 3312 Caribeña: Día 3457 – La 5ta 4 – Noche 0959 – La 5ta 9

Día 3457 – La 5ta 4 – Noche 0959 – La 5ta 9 Motilón: Tarde 5289 – La 5ta 6 – Noche 4974 – La 5ta 8

Tarde 5289 – La 5ta 6 – Noche 4974 – La 5ta 8 Fantástica: Día 5287 – La 5ta 2 – Noche 0787

Día 5287 – La 5ta 2 – Noche 0787 Antioqueñita: Día 7441 – La 5ta 7 – Tarde 9762 – La 5ta

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