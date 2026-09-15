Resultados de loterías de Tolima y Cundinamarca: números que cayeron y ganadores | 14 de septiembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Actualización de sorteos de lotería y chances en Colombia con los números ganadores de Tolima, Cundinamarca y otros juegos.

Lotería de Cundinamarca
Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial.

Inició una nueva semana de actividades para los colombianos, que incluye rutinas laborales, de estudio y diligencias personales. Muchos sacan un espacio en su agenda para las loterías y los chances, juegos de azar populares en el país. Es por eso que en Claro Sports les informamos sobre los resultados de los sorteos más recientes.

Lotería de Tolima

  • Sorteo: 4187
  • Serie: 051
  • Número ganador: 6845
  • Premio mayor: $3.500 millones de pesos

Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo: 4820
  • Serie: 333
  • Número ganador: 9019
  • Premio mayor: $6.000 millones de pesos

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Resultados de los chances hoy, 14 de septiembre de 2026

  • Dorado: Mañana 9382 – La 5ta 9 – Tarde 8762 – La 5ta 5 – Noche 2270 – La 5ta 9
  • Culona: Día 9765 – Noche 2690
  • Astro Sol: 6843 – Acuario
  • Astro Luna: 8393 – Signo Acuario
  • Pijao de Oro: 8327 – La 5ta 6
  • Paisita: Día 1574 – La 5ta 1 – Noche 2044
  • Chontico: Día 1625 – La 5ta 9 – Noche 0334 – La 5ta 6
  • Cafeterito: Tarde 0191 – La 5ta 4 – Noche 0118 – La 5ta 6
  • Sinuano: Día 1227 – La 5ta 3 – Noche 6590 – La 5ta 8
  • Cash Three: Día 753 – Noche 200
  • Play Four: Día 2217 – Noche 8988
  • Samán: Día 3312
  • Caribeña: Día 3457 – La 5ta 4 – Noche 0959 – La 5ta 9
  • Motilón: Tarde 5289 – La 5ta 6 – Noche 4974 – La 5ta 8
  • Fantástica: Día 5287 – La 5ta 2 – Noche 0787
  • Antioqueñita: Día 7441 – La 5ta 7 – Tarde 9762 – La 5ta

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