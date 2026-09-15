Resultados de loterías de Tolima y Cundinamarca: números que cayeron y ganadores | 14 de septiembre de 2026
Actualización de sorteos de lotería y chances en Colombia con los números ganadores de Tolima, Cundinamarca y otros juegos.
Inició una nueva semana de actividades para los colombianos, que incluye rutinas laborales, de estudio y diligencias personales. Muchos sacan un espacio en su agenda para las loterías y los chances, juegos de azar populares en el país. Es por eso que en Claro Sports les informamos sobre los resultados de los sorteos más recientes.
Lotería de Tolima
- Sorteo: 4187
- Serie: 051
- Número ganador: 6845
- Premio mayor: $3.500 millones de pesos
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4820
- Serie: 333
- Número ganador: 9019
- Premio mayor: $6.000 millones de pesos
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Resultados de los chances hoy, 14 de septiembre de 2026
- Dorado: Mañana 9382 – La 5ta 9 – Tarde 8762 – La 5ta 5 – Noche 2270 – La 5ta 9
- Culona: Día 9765 – Noche 2690
- Astro Sol: 6843 – Acuario
- Astro Luna: 8393 – Signo Acuario
- Pijao de Oro: 8327 – La 5ta 6
- Paisita: Día 1574 – La 5ta 1 – Noche 2044
- Chontico: Día 1625 – La 5ta 9 – Noche 0334 – La 5ta 6
- Cafeterito: Tarde 0191 – La 5ta 4 – Noche 0118 – La 5ta 6
- Sinuano: Día 1227 – La 5ta 3 – Noche 6590 – La 5ta 8
- Cash Three: Día 753 – Noche 200
- Play Four: Día 2217 – Noche 8988
- Samán: Día 3312
- Caribeña: Día 3457 – La 5ta 4 – Noche 0959 – La 5ta 9
- Motilón: Tarde 5289 – La 5ta 6 – Noche 4974 – La 5ta 8
- Fantástica: Día 5287 – La 5ta 2 – Noche 0787
- Antioqueñita: Día 7441 – La 5ta 7 – Tarde 9762 – La 5ta
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