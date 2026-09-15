Rating Colombia del 14 de septiembre de 2026, según CNC: ¿Quién fue eliminado de ‘Masterchef Celebrity?

En Claro Sports se pueden informar de todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el lunes 14 de septiembre.

Capítulo de ‘Masterchef celebrity’. – @CanalRCN.

Nuevo día y nuevo mensaje encriptado de la audiencia televisiva en Colombia. Los hogares del territorio ‘cafetero’ tienen una clara inclinación en cuanto a la programación nacional se refiere. En Claro Sports les contamos todos los detalles sobre el rating de la televisión colombiana para el 14 de septiembre.

Rating en Colombia del 14 de septiembre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 14,53 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,72 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,26 % Maria la caprichosa – Caracol TV | 6,15 % Pa seguirte queriendo – RCN | 5,98 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,08 % Noticias RCN PRM | 5,72 % La rosa de Guadalupe – RCN | 5,29 % Enfermeras – RCN | 4,03 % Noticias Caracol AM | 3,80 %

¿Quién fue eliminado de ‘Masterchef Celebrity’?

Este lunes 14 de septiembre se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación. Virginia Lizcano, Víctor Tarazona, Marcela Carvajal, Tavo Bernate, Martica Restrepo, Emiro Navarro y Verónica Orozco, se enfrentaron en la última fase de salvación para este nuevo ciclo. Emiro fue gran protagonista cocinando una lengua en salsa que descrestó a los jurados. Por su parte, Virgina Lizcano no tuvo para nada un buen día en la cocina y fue quien dijo adiós de la producción estelar del canal RCN.

Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Programación deportiva para el 15 de septiembre

2:00 p.m. | Liverpool vs Tottenham | FA Cup.

2:30 p.m. | Elche vs Real Madrid | LaLiga.

5:00 p.m. | Vasco Da Gama vs Santa Fe | Copa Sudamericana.

5:00 p.m. | Sao Paulo vs Boca Juniors | Copa Sudamericana.

5:00 p.m. | Platense vs Fluminense | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | Boyacá Chicó vs Alianza | Liga BetPlay.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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