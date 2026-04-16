Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 15 de abril de 2026

Revise aquí todos los resultados de loterías y chances del 15 de abril, con los números ganadores y detalles más importantes del día.

Resultados loterías en Colombia.

Mitad de semana y los colombianos mantienen la mirada puesta en los juegos de azar. Cada participante inicia la jornada con la ilusión de que la suerte haya estado de su lado y pueda celebrar con algunos millones extra en el bolsillo. Por eso, en Claro Sports les traemos todos los detalles de las loterías y chances correspondientes al miércoles 15 de abril.

Lotería de Valle

Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Número: 3694

3694 Serie: 089

Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 3574

3574 Serie: 095

Lotería de Manizales

Premio mayor: $2.600 millones de pesos.

$2.600 millones de pesos. Número: 3173

3173 Serie: 277

Resultados de chances hoy, 15 de abril

Astro Luna: 8 2 4 7 – aries

Pick 4 Noche: 9 5 5 6

Pick 3 Noche: 088

Sinuano Noche: 8024

Caribeña Noche: 3377

Motilón Noche: 4593

Fantástica Noche: 5457

Culona Noche: 0835

Cafeterito Noche: 46531

Chontico Noche: 87108

Paisita Noche: 6371-Delfín

Astro Sol: 1207

Antioqueñita 2: 94204

Dorado Tarde: 28376

Motilón Tarde: 94349

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