Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 15 de abril de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Revise aquí todos los resultados de loterías y chances del 15 de abril, con los números ganadores y detalles más importantes del día.

Resultados loterías en Colombia.

Mitad de semana y los colombianos mantienen la mirada puesta en los juegos de azar. Cada participante inicia la jornada con la ilusión de que la suerte haya estado de su lado y pueda celebrar con algunos millones extra en el bolsillo. Por eso, en Claro Sports les traemos todos los detalles de las loterías y chances correspondientes al miércoles 15 de abril.

Lotería de Valle

  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
  • Número: 3694
  • Serie: 089

Lotería de Meta

  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número: 3574
  • Serie: 095

Lotería de Manizales

  • Premio mayor: $2.600 millones de pesos.
  • Número: 3173
  • Serie: 277

Resultados de chances hoy, 15 de abril

  • Astro Luna: 8 2 4 7 – aries
  • Pick 4 Noche: 9 5 5 6
  • Pick 3 Noche: 088
  • Sinuano Noche: 8024
  • Caribeña Noche: 3377
  • Motilón Noche: 4593
  • Fantástica Noche: 5457
  • Culona Noche: 0835
  • Cafeterito Noche: 46531
  • Chontico Noche: 87108
  • Paisita Noche: 6371-Delfín
  • Astro Sol: 1207
  • Antioqueñita 2: 94204
  • Dorado Tarde: 28376
  • Motilón Tarde: 94349

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