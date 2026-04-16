Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 15 de abril de 2026
Revise aquí todos los resultados de loterías y chances del 15 de abril, con los números ganadores y detalles más importantes del día.
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Mitad de semana y los colombianos mantienen la mirada puesta en los juegos de azar. Cada participante inicia la jornada con la ilusión de que la suerte haya estado de su lado y pueda celebrar con algunos millones extra en el bolsillo. Por eso, en Claro Sports les traemos todos los detalles de las loterías y chances correspondientes al miércoles 15 de abril.
Lotería de Valle
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 3694
- Serie: 089
Lotería de Meta
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 3574
- Serie: 095
Lotería de Manizales
- Premio mayor: $2.600 millones de pesos.
- Número: 3173
- Serie: 277
Resultados de chances hoy, 15 de abril
- Astro Luna: 8 2 4 7 – aries
- Pick 4 Noche: 9 5 5 6
- Pick 3 Noche: 088
- Sinuano Noche: 8024
- Caribeña Noche: 3377
- Motilón Noche: 4593
- Fantástica Noche: 5457
- Culona Noche: 0835
- Cafeterito Noche: 46531
- Chontico Noche: 87108
- Paisita Noche: 6371-Delfín
- Astro Sol: 1207
- Antioqueñita 2: 94204
- Dorado Tarde: 28376
- Motilón Tarde: 94349