Resultados de loterías Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 20 de abril de 2026

La actividad de los juegos de azar en Colombia arrancó por todo lo alto, con dos loterías principales y los chances.

Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial.

La actividad para esta semana de los juegos de azar en Colombia empezó con grandiosas emociones para los jugadores que buscan la suerte en sus tiquetes. Este lunes, como es costumbre, dos loterías principales tuvieron sus sorteos con enormes premios mayores y varias opciones de secos. Además, estuvieron los chances habituales con sus distintas modalidades.

Lotería de Cundinamarca

Resultados. – Lotería de Cundinamarca.

Lotería de Tolima

Resultados. – Lotería de Tolima. Resultados. – Lotería de Tolima.

Resultados de chances

Astro Luna: 0868 – Cáncer

0868 – Cáncer Caribeña Noche: 4804-1

4804-1 Sinuano Noche: 0087-5

0087-5 Pick 4: 2768

2768 Pick 3: 203

203 Fantástica Noche: 6878-0

6878-0 Motilón Noche: 2987

2987 Culona Noche: 3263

3263 Cafeterito Noche: 2117-5

2117-5 Chontico Noche: 5654-9

5654-9 Paisita Noche: 5391 – Conejo

Pasos a seguir si gana un premio de una lotería

Lo primero que el ganador debe tener en cuenta es que debe guardar y preservar en perfecto estado el tiquete con el que jugó, pues es la prueba fundamental para reclamar su ganancia. Deberá consultar el reglamento para saber el procedimiento exacto a seguir, el cual suele estar en el reverso del tiquete o en el sitio web de la compañía organizadora.

La persona afortunada podrá notar que hay un monto máximo definido que puede ser reclamado en cualquier punto de venta en Colombia. Si la cantidad supera ese límite, es posible que deba reunir una documentación, comunicarse con una línea de atención al cliente o desplazarse a una oficina especializada para realizar la diligencia de manera segura.

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