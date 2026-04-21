Resultados de loterías Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 20 de abril de 2026
La actividad de los juegos de azar en Colombia arrancó por todo lo alto, con dos loterías principales y los chances.
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La actividad para esta semana de los juegos de azar en Colombia empezó con grandiosas emociones para los jugadores que buscan la suerte en sus tiquetes. Este lunes, como es costumbre, dos loterías principales tuvieron sus sorteos con enormes premios mayores y varias opciones de secos. Además, estuvieron los chances habituales con sus distintas modalidades.
Lotería de Cundinamarca
Lotería de Tolima
Resultados de chances
- Astro Luna: 0868 – Cáncer
- Caribeña Noche: 4804-1
- Sinuano Noche: 0087-5
- Pick 4: 2768
- Pick 3: 203
- Fantástica Noche: 6878-0
- Motilón Noche: 2987
- Culona Noche: 3263
- Cafeterito Noche: 2117-5
- Chontico Noche: 5654-9
- Paisita Noche: 5391 – Conejo
Pasos a seguir si gana un premio de una lotería
Lo primero que el ganador debe tener en cuenta es que debe guardar y preservar en perfecto estado el tiquete con el que jugó, pues es la prueba fundamental para reclamar su ganancia. Deberá consultar el reglamento para saber el procedimiento exacto a seguir, el cual suele estar en el reverso del tiquete o en el sitio web de la compañía organizadora.
La persona afortunada podrá notar que hay un monto máximo definido que puede ser reclamado en cualquier punto de venta en Colombia. Si la cantidad supera ese límite, es posible que deba reunir una documentación, comunicarse con una línea de atención al cliente o desplazarse a una oficina especializada para realizar la diligencia de manera segura.