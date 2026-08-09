Resultados de loterías de Medellín, Santander, Cauca y Boyacá: números que cayeron y ganadores | 8 de agosto de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 8 de agosto.
- Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 7 de agosto de 2026
- Colombia trasciende en Santo Domingo 2026: los medallistas más destacados
- ¡México es tricampeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe!
Primer sábado con Abelardo de la Espriella como máximo mandatario de la República de Colombia. Los juegos de azar no tuvieron descanso y a diferencia de muchas cosas, tuvieron una de sus jornadas más movidas del último tiempo. En Claro Sports les contamos los detalles de las loterías y chances colombianas.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4847.
- Serie: 280.
- Número ganador: 4366.
- Premio mayor: 16.000 millones de pesos.
Lotería de Santander
- Sorteo: 5082.
- Serie: 178.
- Número ganador: 7191.
- Premio mayor: 6.500 millones de pesos.
Lotería de Cauca
- Sorteo: 2623.
- Serie: 037.
- Número ganador: 7411.
- Premio mayor: 8.000 millones de pesos.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 4636.
- Serie: 044.
- Número ganador: 1504.
- Premio mayor: 15.000 millones de pesos.
Resultados de chances hoy, 8 de agosto
- Dorado: Mañana 9413 – La 5ta 8 – Tarde 4263 – La 5ta 7 – Noche 6802 – La 5ta 0
- Culona: Día 9388 – Noche 6100
- Astro Sol: 6040 – Signo Piscis
- Astro Luna: 5224 – Signo Escorpión
- Pijao de Oro: 4874 – La 5ta 7
- Paisita: Día 2634 – La 5ta 5 – Noche 4031 – Delfín
- Paisita 3: 8117 – La 5ta 1
- Chontico: Día 7137 – La 5ta 3 – Noche 6763 – La 5ta 3
- Cafeterito: Tarde 0295 – La 5ta 9 – Noche 9718 – La 5ta 7
- Sinuano: Día 0167 – La 5ta 6 – Noche 4721 – La 5ta 3
- Cash Three: Día 157 – Noche 643
- Play Four: Día 2721 – Noche 9697
- Samán: Día 0940
- Caribeña: Día 1327 – La 5ta 2 – Noche 9688 – La 5ta 7
- Motilón: Tarde 5185 – La 5ta 8 – Noche 2132 – La 5ta 9
- Fantástica: Día 1649 – La 5ta 2 – Noche 7046 – La 5ta 2
- Antioqueñita: Día 9059 – La 5ta 8 – Tarde 7105 – La 5ta 7
- Evening: 3153