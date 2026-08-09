Resultados de loterías de Medellín, Santander, Cauca y Boyacá: números que cayeron y ganadores | 8 de agosto de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 8 de agosto.

Estas fueron las balotas que hicieron de las suyas.
Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Primer sábado con Abelardo de la Espriella como máximo mandatario de la República de Colombia. Los juegos de azar no tuvieron descanso y a diferencia de muchas cosas, tuvieron una de sus jornadas más movidas del último tiempo. En Claro Sports les contamos los detalles de las loterías y chances colombianas.

Lotería de Medellín

  • Sorteo: 4847.
  • Serie: 280.
  • Número ganador: 4366. 
  • Premio mayor: 16.000 millones de pesos.

Lotería de Santander

  • Sorteo: 5082.
  • Serie: 178.
  • Número ganador: 7191.
  • Premio mayor: 6.500 millones de pesos.

Lotería de Cauca

  • Sorteo: 2623.
  • Serie: 037.
  • Número ganador: 7411.
  • Premio mayor: 8.000 millones de pesos.

Lotería de Boyacá

  • Sorteo: 4636.
  • Serie: 044.
  • Número ganador: 1504.
  • Premio mayor: 15.000 millones de pesos.

Resultados de chances hoy, 8 de agosto

  • Dorado: Mañana 9413 – La 5ta 8 – Tarde 4263 – La 5ta 7 – Noche 6802 – La 5ta 0
  • Culona: Día 9388 – Noche 6100
  • Astro Sol: 6040 – Signo Piscis
  • Astro Luna: 5224 – Signo Escorpión
  • Pijao de Oro: 4874 – La 5ta 7
  • Paisita: Día 2634 – La 5ta 5 – Noche 4031 – Delfín
  • Paisita 3: 8117 – La 5ta 1
  • Chontico: Día 7137 – La 5ta 3 – Noche 6763 – La 5ta 3
  • Cafeterito: Tarde 0295 – La 5ta 9 – Noche 9718 – La 5ta 7
  • Sinuano: Día 0167 – La 5ta 6 – Noche 4721 – La 5ta 3
  • Cash Three: Día 157 – Noche 643
  • Play Four: Día 2721 – Noche 9697
  • Samán: Día 0940
  • Caribeña: Día 1327 – La 5ta 2 – Noche 9688 – La 5ta 7
  • Motilón: Tarde 5185 – La 5ta 8 – Noche 2132 – La 5ta 9
  • Fantástica: Día 1649 – La 5ta 2 – Noche 7046 – La 5ta 2
  • Antioqueñita: Día 9059 – La 5ta 8 – Tarde 7105 – La 5ta 7
  • Evening: 3153

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