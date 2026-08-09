Resultados de loterías de Medellín, Santander, Cauca y Boyacá: números que cayeron y ganadores | 8 de agosto de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 8 de agosto.

Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Primer sábado con Abelardo de la Espriella como máximo mandatario de la República de Colombia. Los juegos de azar no tuvieron descanso y a diferencia de muchas cosas, tuvieron una de sus jornadas más movidas del último tiempo. En Claro Sports les contamos los detalles de las loterías y chances colombianas.

Lotería de Medellín

Sorteo: 4847.

4847. Serie: 280.

280. Número ganador: 4366.

4366. Premio mayor: 16.000 millones de pesos.

Lotería de Santander

Sorteo: 5082.

5082. Serie: 178.

178. Número ganador: 7191.

7191. Premio mayor: 6.500 millones de pesos.

Lotería de Cauca

Sorteo: 2623.

2623. Serie: 037.

037. Número ganador: 7411.

7411. Premio mayor: 8.000 millones de pesos.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4636.

4636. Serie: 044.

044. Número ganador: 1504.

1504. Premio mayor: 15.000 millones de pesos.

Resultados de chances hoy, 8 de agosto

Dorado: Mañana 9413 – La 5ta 8 – Tarde 4263 – La 5ta 7 – Noche 6802 – La 5ta 0

Mañana 9413 – La 5ta 8 – Tarde 4263 – La 5ta 7 – Noche 6802 – La 5ta 0 Culona: Día 9388 – Noche 6100

Día 9388 – Noche 6100 Astro Sol: 6040 – Signo Piscis

6040 – Signo Piscis Astro Luna: 5224 – Signo Escorpión

5224 – Signo Escorpión Pijao de Oro: 4874 – La 5ta 7

4874 – La 5ta 7 Paisita: Día 2634 – La 5ta 5 – Noche 4031 – Delfín

Día 2634 – La 5ta 5 – Noche 4031 – Delfín Paisita 3: 8117 – La 5ta 1

8117 – La 5ta 1 Chontico: Día 7137 – La 5ta 3 – Noche 6763 – La 5ta 3

Día 7137 – La 5ta 3 – Noche 6763 – La 5ta 3 Cafeterito: Tarde 0295 – La 5ta 9 – Noche 9718 – La 5ta 7

Tarde 0295 – La 5ta 9 – Noche 9718 – La 5ta 7 Sinuano: Día 0167 – La 5ta 6 – Noche 4721 – La 5ta 3

Día 0167 – La 5ta 6 – Noche 4721 – La 5ta 3 Cash Three: Día 157 – Noche 643

Día 157 – Noche 643 Play Four: Día 2721 – Noche 9697

Día 2721 – Noche 9697 Samán: Día 0940

Día 0940 Caribeña: Día 1327 – La 5ta 2 – Noche 9688 – La 5ta 7

Día 1327 – La 5ta 2 – Noche 9688 – La 5ta 7 Motilón: Tarde 5185 – La 5ta 8 – Noche 2132 – La 5ta 9

Tarde 5185 – La 5ta 8 – Noche 2132 – La 5ta 9 Fantástica: Día 1649 – La 5ta 2 – Noche 7046 – La 5ta 2

Día 1649 – La 5ta 2 – Noche 7046 – La 5ta 2 Antioqueñita: Día 9059 – La 5ta 8 – Tarde 7105 – La 5ta 7

Día 9059 – La 5ta 8 – Tarde 7105 – La 5ta 7 Evening: 3153

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