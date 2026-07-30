Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 29 de julio de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 29 de julio.

Estas son las balotas ganadoras de las loterías y chances colombianas.
¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Antepenúltimo día del mes de julio y los juegos de azar no paran de hacer de las suyas. Este miércoles 29 de julio se llevaron a cabo nuevos sorteos en las loterías y chances colombianas que ilusionan a todos sus participantes. En Claro Sports les traemos todos los detalle al respecto.

Lotería del Valle

  • Número: 0915 .
  • Serie: 071.
  • Sorteo: 4859.
  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

Lotería del Meta

  • Número: 8846.
  • Serie: 084.
  • Sorteo: 3308.
  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

Lotería del Manizales

  • Número: 9219.
  • Serie: 322.
  • Sorteo: 4966.
  • Premio mayor: $3.000 millones de pesos.

Resultados de los chances hoy, 29 de julio de 2026

  • Dorado: Mañana 1671 – La 5ta 9 – Tarde 6685 – La 5ta 3
  • Culona: Día 3634 – Noche 1765
  • Astro Sol: 8610 – Signo Géminis
  • Astro Luna: 0638 – Signo Acuario
  • Pijao de Oro: 4480 – La 5ta 2
  • Paisita: Día 1215 – La 5ta 1 – Noche 4299 – Delfín
  • Chontico: Día 2563 – La 5ta 2 – Noche 7056 – La 5ta 2
  • Cafeterito: Tarde 6583 – La 5ta 7 – Noche 2465 – La 5ta 1
  • Sinuano: Día 2385 – La 5ta 6 – Noche 7302 – La 5ta 3
  • Cash Three: Día 487 – Noche 740
  • Play Four: Día 6128 – Noche 7871
  • Samán: Día 6027
  • Caribeña: Día 4146 – La 5ta 5 – Noche 3052 – La 5ta 8
  • Motilón: Tarde 0507 – La 5ta 4 – Noche 8521 – La 5ta 6
  • Fantástica: Día 2434 – La 5ta 6 – Noche 1210 – La 5ta 6
  • Antioqueñita: Día 8429 – La 5ta 0 – Tarde 8183 – La 5ta 8
  • Evening: 0962

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