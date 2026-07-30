Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 29 de julio de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 29 de julio.
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Antepenúltimo día del mes de julio y los juegos de azar no paran de hacer de las suyas. Este miércoles 29 de julio se llevaron a cabo nuevos sorteos en las loterías y chances colombianas que ilusionan a todos sus participantes. En Claro Sports les traemos todos los detalle al respecto.
Lotería del Valle
- Número: 0915 .
- Serie: 071.
- Sorteo: 4859.
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
Lotería del Meta
- Número: 8846.
- Serie: 084.
- Sorteo: 3308.
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
Lotería del Manizales
- Número: 9219.
- Serie: 322.
- Sorteo: 4966.
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
Resultados de los chances hoy, 29 de julio de 2026
- Dorado: Mañana 1671 – La 5ta 9 – Tarde 6685 – La 5ta 3
- Culona: Día 3634 – Noche 1765
- Astro Sol: 8610 – Signo Géminis
- Astro Luna: 0638 – Signo Acuario
- Pijao de Oro: 4480 – La 5ta 2
- Paisita: Día 1215 – La 5ta 1 – Noche 4299 – Delfín
- Chontico: Día 2563 – La 5ta 2 – Noche 7056 – La 5ta 2
- Cafeterito: Tarde 6583 – La 5ta 7 – Noche 2465 – La 5ta 1
- Sinuano: Día 2385 – La 5ta 6 – Noche 7302 – La 5ta 3
- Cash Three: Día 487 – Noche 740
- Play Four: Día 6128 – Noche 7871
- Samán: Día 6027
- Caribeña: Día 4146 – La 5ta 5 – Noche 3052 – La 5ta 8
- Motilón: Tarde 0507 – La 5ta 4 – Noche 8521 – La 5ta 6
- Fantástica: Día 2434 – La 5ta 6 – Noche 1210 – La 5ta 6
- Antioqueñita: Día 8429 – La 5ta 0 – Tarde 8183 – La 5ta 8
- Evening: 0962