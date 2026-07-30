Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 29 de julio de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 29 de julio.

¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Antepenúltimo día del mes de julio y los juegos de azar no paran de hacer de las suyas. Este miércoles 29 de julio se llevaron a cabo nuevos sorteos en las loterías y chances colombianas que ilusionan a todos sus participantes. En Claro Sports les traemos todos los detalle al respecto.

Lotería del Valle

Número: 0915 .

0915 . Serie: 071.

071. Sorteo: 4859.

4859. Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

Número: 8846.

8846. Serie: 084.

084. Sorteo: 3308.

3308. Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

Lotería del Manizales

Número: 9219.

9219. Serie: 322.

322. Sorteo: 4966.

4966. Premio mayor: $3.000 millones de pesos.

Resultados de los chances hoy, 29 de julio de 2026

Dorado: Mañana 1671 – La 5ta 9 – Tarde 6685 – La 5ta 3

Mañana 1671 – La 5ta 9 – Tarde 6685 – La 5ta 3 Culona: Día 3634 – Noche 1765

Día 3634 – Noche 1765 Astro Sol: 8610 – Signo Géminis

8610 – Signo Géminis Astro Luna: 0638 – Signo Acuario

0638 – Signo Acuario Pijao de Oro: 4480 – La 5ta 2

4480 – La 5ta 2 Paisita : Día 1215 – La 5ta 1 – Noche 4299 – Delfín

: Día 1215 – La 5ta 1 – Noche 4299 – Delfín Chontico: Día 2563 – La 5ta 2 – Noche 7056 – La 5ta 2

Día 2563 – La 5ta 2 – Noche 7056 – La 5ta 2 Cafeterito: Tarde 6583 – La 5ta 7 – Noche 2465 – La 5ta 1

Tarde 6583 – La 5ta 7 – Noche 2465 – La 5ta 1 Sinuano: Día 2385 – La 5ta 6 – Noche 7302 – La 5ta 3

Día 2385 – La 5ta 6 – Noche 7302 – La 5ta 3 Cash Three: Día 487 – Noche 740

Día 487 – Noche 740 Play Four: Día 6128 – Noche 7871

Día 6128 – Noche 7871 Samán: Día 6027

Día 6027 Caribeña: Día 4146 – La 5ta 5 – Noche 3052 – La 5ta 8

Día 4146 – La 5ta 5 – Noche 3052 – La 5ta 8 Motilón: Tarde 0507 – La 5ta 4 – Noche 8521 – La 5ta 6

Tarde 0507 – La 5ta 4 – Noche 8521 – La 5ta 6 Fantástica: Día 2434 – La 5ta 6 – Noche 1210 – La 5ta 6

Día 2434 – La 5ta 6 – Noche 1210 – La 5ta 6 Antioqueñita: Día 8429 – La 5ta 0 – Tarde 8183 – La 5ta 8

Día 8429 – La 5ta 0 – Tarde 8183 – La 5ta 8 Evening: 0962

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