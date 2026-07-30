Abreu descarta que el precio de Gilberto Mora frene su llegada a Europa

El entrenador destacó que el dueño del club, Jorge Hank, priorizará el desarrollo profesional del joven sobre intereses económicos

Abreu aclara el precio de Gilberto Mora y abre la puerta a Europa. Imago 7

Sebastián Abreu aseguró que Xolos de Tijuana no utilizará el valor de la carta de Gilberto Mora como un obstáculo para una futura transferencia al fútbol europeo. El entrenador uruguayo sostuvo que la cifra de 25 millones de dólares mencionada alrededor del mediocampista no surgió desde la institución fronteriza.

Durante una entrevista exclusiva con TUDN, el técnico cuestionó el origen de esa cantidad y señaló que Jorge Hank, propietario del club, no bloquearía el crecimiento profesional del juvenil por una diferencia económica.

“¿Quién puso esa cifra? De acá no salió. Me parece que hace unas semanas salió que en el mercado está cotizado en 25 millones, pero quien conoce a Jorge, en ningún momento va a cortar una posibilidad por un tema económico”, declaró Abreu.

El estratega reconoció que una eventual negociación tendría parámetros elevados por la proyección del futbolista y por el proceso de formación realizado en las fuerzas básicas de Tijuana. Mora ingresó a la estructura del club desde niño, un elemento que también tendría peso al momento de definir su salida.

“Un valor que será alto, sí; que será el mayor en la historia del fútbol mexicano, también. Pero está la parte humana, con lo que implica que Xolos, fuera del foco nacional, estará vendiendo desde su raíz, de 10 años en adelante formado en Xolos. Eso tiene un valor también”, explicó.

Abreu pidió eliminar la idea de que una cantidad económica impedirá la transferencia del seleccionado mexicano. De acuerdo con el entrenador, el club buscará proteger su inversión y reconocer el trabajo de formación, sin cancelar una oportunidad que permita al jugador continuar su carrera fuera de la Liga MX.

El proyecto deportivo será clave para Gilberto Mora

El entrenador de Xolos considera que Mora no solo deberá analizar la liga o el país antes de elegir un destino. Para Abreu, el modelo de juego y las exigencias del director técnico serán determinantes para encontrar un equipo que aproveche sus condiciones.

El uruguayo puso como ejemplo las diferencias que existen entre clubes de una misma competencia. Arsenal y Manchester City, señaló, tienen propuestas alejadas del estilo tradicional inglés, mientras que en España también existen contrastes entre entrenadores como Luis Enrique y Diego Simeone.

“Si le piden ida y vuelta, no sirve Gil Mora; pero si le piden moverse por donde quiera, hacer desorden táctico, pedirla, encarar y atacar las líneas de pase, el técnico lo disfrutará al máximo”, expresó.

El consejo de Abreu para el juvenil de Xolos

Abreu también reveló el mensaje que ha transmitido al futbolista durante su proceso en el primer equipo. Más allá de las indicaciones tácticas, el técnico le pidió mantener la libertad que distingue su juego y no renunciar a tomar decisiones cuando tenga el balón.

El entrenador cerró su reflexión al señalar que el talento debe conservar un espacio dentro de cualquier sistema. Para Abreu, Mora tendrá que prepararse para las exigencias físicas y tácticas de Europa, pero sin perder la capacidad de romper estructuras, encarar rivales y asumir la conducción ofensiva del equipo.

“El mejor consejo que le transmití fue que disfrute jugando a la pelota, que todo lo táctico lo deje de lado cuando tiene el balón en los pies. A veces los técnicos nos ponemos locos. Por favor, no te prohíbas jugar al fútbol”, afirmó.

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