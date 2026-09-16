Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 15 de septiembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de todos los juegos de azar en Colombia para el martes 15 de septiembre.
Las loterías y los chances se siguen tomando todos los reflectores de Colombia. Los juegos del azar dejan en vilo a los participantes para saber si son o no uno de los felices ganadores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos para el martes 15 de septiembre.
Lotería de Cruz Roja
- Sorteo: 3171
- Serie: 173
- Número ganador: 0016
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos
Lotería de Huila
- Sorteo: 4773
- Serie: 063
- Número ganador: 4614
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Tolima y Cundinamarca: números que cayeron y ganadores | 14 de septiembre de 2026
Resultados de los chances hoy, 15 de septiembre de 2026
- Dorado: Mañana 3184 – La 5ta 3 – Tarde 7242 – La 5ta 0 – Noche 8494 – La 5ta 9
- Culona: Día 1453 – Noche 2649
- Astro Sol: 3567 – Signo Aries
- Astro Luna: 4698 – Signo Sagitario
- Pijao de Oro: 7294 – La 5ta 9
- Paisita: Día 4042 – La 5ta 9 – Noche 6651 – Tigre
- Chontico: Día 7887 – La 5ta 0 – Noche 6309 – La 5ta 2
- Cafeterito: Tarde 3682 – La 5ta 5 – Noche 9636 – La 5ta 4
- Sinuano: Día 9621 – La 5ta 4 – Noche 9606 – La 5ta 8
- Cash Three: Día 702 – Noche 405
- Play Four: Día 0785 – Noche 6868
- Samán: Día 5618
- Caribeña: Día 8483 – La 5ta 6 – Noche 9500 – La 5ta 7
- Motilón: Tarde 3681 – La 5ta 4 – Noche 0564 – La 5ta 6
- Fantástica: Día 3111 – La 5ta 0 – Noche 5464 – La 5ta 2
- Antioqueñita: Día 5015 – La 5ta 7 – Tarde 5238 – La 5ta 7
- Evening: 0876
MÁS INFORMACIÓN: Juan David Cuesta, un alivio entre tanta escasez de laterales en Colombia