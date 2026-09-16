Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 15 de septiembre de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de todos los juegos de azar en Colombia para el martes 15 de septiembre.

¿Cómo jugaron las loterías y chances colombianas anoche?

Las loterías y los chances se siguen tomando todos los reflectores de Colombia. Los juegos del azar dejan en vilo a los participantes para saber si son o no uno de los felices ganadores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos para el martes 15 de septiembre.

Lotería de Cruz Roja

Sorteo: 3171

3171 Serie: 173

173 Número ganador: 0016

0016 Premio mayor: $10.000 millones de pesos

Lotería de Huila

Sorteo: 4773

4773 Serie: 063

063 Número ganador: 4614

4614 Premio mayor: $2.000 millones de pesos

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Tolima y Cundinamarca: números que cayeron y ganadores | 14 de septiembre de 2026 Resultados de los chances hoy, 15 de septiembre de 2026 Dorado: Mañana 3184 – La 5ta 3 – Tarde 7242 – La 5ta 0 – Noche 8494 – La 5ta 9

Mañana 3184 – La 5ta 3 – Tarde 7242 – La 5ta 0 – Noche 8494 – La 5ta 9 Culona: Día 1453 – Noche 2649

Día 1453 – Noche 2649 Astro Sol: 3567 – Signo Aries

3567 – Signo Aries Astro Luna: 4698 – Signo Sagitario

4698 – Signo Sagitario Pijao de Oro: 7294 – La 5ta 9

7294 – La 5ta 9 Paisita: Día 4042 – La 5ta 9 – Noche 6651 – Tigre

Día 4042 – La 5ta 9 – Noche 6651 – Tigre Chontico: Día 7887 – La 5ta 0 – Noche 6309 – La 5ta 2

Día 7887 – La 5ta 0 – Noche 6309 – La 5ta 2 Cafeterito: Tarde 3682 – La 5ta 5 – Noche 9636 – La 5ta 4

Tarde 3682 – La 5ta 5 – Noche 9636 – La 5ta 4 Sinuano: Día 9621 – La 5ta 4 – Noche 9606 – La 5ta 8

Día 9621 – La 5ta 4 – Noche 9606 – La 5ta 8 Cash Three: Día 702 – Noche 405

Día 702 – Noche 405 Play Four: Día 0785 – Noche 6868

Día 0785 – Noche 6868 Samán: Día 5618

Día 5618 Caribeña: Día 8483 – La 5ta 6 – Noche 9500 – La 5ta 7

Día 8483 – La 5ta 6 – Noche 9500 – La 5ta 7 Motilón: Tarde 3681 – La 5ta 4 – Noche 0564 – La 5ta 6

Tarde 3681 – La 5ta 4 – Noche 0564 – La 5ta 6 Fantástica: Día 3111 – La 5ta 0 – Noche 5464 – La 5ta 2

Día 3111 – La 5ta 0 – Noche 5464 – La 5ta 2 Antioqueñita: Día 5015 – La 5ta 7 – Tarde 5238 – La 5ta 7

Día 5015 – La 5ta 7 – Tarde 5238 – La 5ta 7 Evening: 0876

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