Resultado de MiLoto hoy, 14 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores del MiLoto para el lunes 14 de septiembre.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

MiLoto se ha consolidado como una de las loterías más importantes en Colombia. Los colombianos han depositado su confianza en este juego de azar y este lunes 14 de septiembre llevo a cabo un nuevo sorteo. En Claro Sports les contamos todos los detalles al respecto.

Resultado de MiLoto de este lunes, 14 de septiembre de 2026

Números ganadores: 08 – 14 – 16 – 26 – 38.

08 – 14 – 16 – 26 – 38. Nuevo acumulado: $400 millones de pesos.

Resultado MiLoto 14 de septiembre | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego consiste en escoger cinco números entre 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. El jugador que logra una coincidencia exacta en su línea se lleva el acumulado que esté vigente para ese sorteo. El pozo crece en cada ocasión en que no cae el premio mayor. Es una dinámica simple y que resulta altamente llamativa.

Ganadores de MiLoto: ¿cómo cobrar?

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

Te puede interesar: