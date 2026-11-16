Rating Colombia del 15 de noviembre de 2026, según CNC: la alocución presidencial pica en punta

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este domingo 15 de noviembre.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia | Reuters

El pasado domingo, con razón de los 100 primeros días de gobierno, Abelardo De La Espriella se dirigió al país y entregó un balance de su gestión, además de hacer varios anuncios como la no imposición del IVA a la canasta familiar y cómo va la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Los canales principales del país emitieron la intervención presidencial, que ocupó la cima del rating entregado por CNC. A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el escalafón.

Rating en Colombia del 15 de noviembre de 2026, según CNC:

Alocución Presidencial – Caracol TV – 11.22% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 10.40% Los Informantes – Caracol TV – 10.13% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 8.02% Séptimo Día – Caracol TV – 6.95% Expediente Final – Caracol TV – 5.98% La Red – Caracol TV – 5.30% Retrato Hablado – RCN TV – 4.10% Alocución Presidencial – RCN TV – 3.65% Santa Misa – RCN TV – 3.63%

Programación deportiva para el 16 de noviembre de 2026

10:00 a.m. | Kazajistán vs Eslovaquia | UEFA Nations League.

12:00 m. | Islandia vs Luxemburgo | UEFA Nations League.

2:45 p.m. | Alemania vs Países Bajos | UEFA Nations League.

2:45 p.m. | Grecia vs Serbia | UEFA Nations League.

2:45 p.m. | Suiza vs Escocia | UEFA Nations League.

7:00 p.m. | Argentina vs Costa Rica | Amistoso internacional.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias compañías se dedican al estudio de consumo de productos televisivos. La más fiable es el Centro Nacional de Consultorías (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. Se define bajo el porcentaje de puntuación, muy ligado con la acción de cambiar el programa. Si hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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