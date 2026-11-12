La Selección Colombia, a extender su invicto de 17 años ante Chile jugando en casa

Desde octubre de 2009, la Tricolor no conoce la derrota frente a los australes en suelo cafetero.

Falcao en el histórico 3-3 de Colombia ante Chile | EITAN ABRAMOVICH / AFP

La Selección Colombia, con su grupo completo, ultima detalles para enfrentar a Chile en el primer sorbo de dos. El examen inicial de fogueo será en el Pascual Guerrero de Cali, mientras que un segundo episodio se dará la siguiente semana (martes 17 de noviembre) en el Estadio Nacional de Santiago. La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo espera pisar el acelerador a fondo y cerrar con pie derecho un movido 2026.

El combinado nacional espera dar una alegría a los más de 35 mil aficionados en la capital vallecaucana. Primeramente, el cotejo en suelo cafetero tendrá motivaciones benéficas para recaudar dinero por cuenta del terremoto sufrido el 10 de agosto. Esta fue la iniciativa de la FCF con la presencia del equipo absoluto.

Hace poco jugó un amistoso en el país. Cabe recordar que Bogotá albergó la despedida Tricolor rumbo al Mundial de Norteamérica a mitad de año. El pasado 1 de junio, la escuadra cafetera derrotó 3-1 a Costa Rica con goles de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. No es frecuente que el seleccionado nacional dispute juegos de exhibición como local, ya que la mayoría en el último tiempo se han realizado en Estados Unidos.

Ahora se acerca Chile, un rival que no aguanta otra ausencia más en Copas del Mundo. El cuadro austral, ahora dirigido por el interino Nicolás Córdova, va apostando por un proceso de transición y relevo generacional. Ya quedó atrás la estela de los bicampeones de América, y sin duda, los últimos ciclos mundialistas han sido realmente decepcionantes.

Chile, un rival que le sienta bien a Colombia

En el último tiempo, la Selección Colombia lidera un historial favorecedor ante Chile en los últimos enfrentamientos. Si se cuenta por todo concepto los últimos duelos entre ambas escuadras, el último festejo austral fue en la Copa América de 2016. El 22 de junio de ese año, la Tricolor cayó 0-2 con goles de Charles Aránguiz y José Fuenzalida.

Sin embargo, no es frecuente ver una proeza chilena en visita a Colombia. Varios encuentros han dejado un sabor dulce para la Amarilla, pero el último desliz fuerte se dio el 10 de octubre de 2009. Pasaron 17 años y un mes desde la última cosecha victoriosa de Chile en el país.

Ese día fue la clasificación histórica de Chile al Mundial de Sudáfrica 2010. La Roja derrotó 2-4 a Colombia en el Atanasio Girardot en un trámite lleno de drama, puesto que los australes rompieron una sequía de 12 años sin ingresar al certamen orbital. Dicha caída dejó a la localía sin chances matemáticas de instalarse en la fiesta soñada. Arturo Vidal (en propia puerta) y Giovanni Moreno se encargaron de las alegrías para Colombia, mientras que Chile contestó con tantos de Waldo Ponce, Humberto Suazo, Jorge Valdivia y Fabián Orellana.

Luego de ese enfrentamiento, pasaron varios episodios en los que Colombia salió ileso. Uno de ellos fue el histórico 3-3 en Barranquilla (11 de octubre de 2013), donde el cuadro de José Pékerman se tomó revancha y firmó su clasificación al Mundial de Brasil. Salvo un apático 0-0 en las clasificatorias a Rusia (10 de noviembre de 2016), la Tricolor registró dos victorias al hilo, todas por Eliminatorias: 3-1 (9 de septiembre de 2021) y 4-0 (15 de octubre de 2024).

Es decir, Colombia ultima detalles para cumplir con un quinto juego al hilo sin perder en su país frente a los chilenos. Más allá del resultado, será una oportunidad inmejorable para que los jugadores de recambio aprovechen la oportunidad y logren ser de la entera confianza para Lorenzo en los próximos retos oficiales.

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