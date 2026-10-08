Argumentos bajo los tres palos: Andrés Mosquera Marmolejo espera su momento en Selección Colombia

El arquero de Independiente Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo, se ha consolidado como el mejor del fútbol profesional de Colombia.

Andrés Mosquera Marmolejo espera su momento en Selección Colombia | Vizzor

Terminó la triple fecha FIFA del mes de septiembre-octubre. La Selección Colombia tuvo un rendimiento acumulado que no terminó de convencer al hincha ‘tricolor’. Quien, por cierto, sigue bastante desconectado del equipo nacional debido a la tempranera eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de Suiza.

Ahora bien, uno de los puesto con más cambios fue el del guardameta. Para esta ocasión, Néstor Lorenzo convocó a Álvaro Montero, Aldair Quintana y Kevin Mier. Cada uno de estos porteros jugaron un partido completo y la pregunta es: ¿Quién será el verdadero relevo de Camilo Vargas?.

El portero de Boca Juniors de Argentina parece ser la primera opción para quedarse con la titularidad de la Selección Colombia. Con su salto de calidad a uno de los equipos más grandes de América, el ex Millonarios se metió seriamente en la cabeza del entrenador del equipo amarillo, azul y rojo. No obstante, más allá de quienes tuvieron la chance de mostrarse en esta triple fecha de amistoso, Andrés Mosquera Marmolejo sigue estando en boca de todos cuando se habla de los mejores arqueros colombianos.

Las credenciales de Andrés Mosquera Marmolejo para llegar a la Selección Colombia

Desde aproximadamente un año y medio, Andrés Mosquera Marmolejo se ha consolidado como el mejor arquero del Fútbol Profesional Colombiano. Además, goza de los títulos de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I y la Superliga 2025. Rendimiento que lo han llevado a ser pedido por los hinchas para la Selección Colombia.

El mismo portero de Independiente Santa Fe se ha referido al tema. “Todo llega en su momento. Si no se ha dado es porque todavía no debe de ser. Yo soy de las personas que también valora y respalda el trabajo de quienes están porque se que han trabajado duro para estar ahí”.

"Yo pienso que todo llega a su momento; si no se ha dado mi llamado a la Selección Colombia, es porque no es el momento. Yo igual confío en el trabajo de los que llaman; yo tengo la ilusión de poder estar": Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de @SantaFe #MedioTiempoWIN ⚽🔥🦁 https://t.co/dTQNWeIOIX — Win Sports (@WinSportsTV) October 8, 2026

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De la mano del rojo capitalino, Andrés Mosquera Marmolejo ya registra 137 partidos jugados y 50 vallas invictas. Sumado a eso se ha establecido como uno de los tres capitanes del primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano. Pese a que no es un secreto que la liga colombiana no es un torneo que tenga muy en cuenta el técnico de la Selección Colombia. Si hay un jugador que pide a gritos un llamado al equipo nacional es Mosquera Marmolejo.

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