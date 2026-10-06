FIFA habría permitido jugar a RD Congo en el Mundial 2026 pese a la inelegibilidad de su portero

Documentos citados por The New York Times y Le Monde apuntan a que Lionel Mpasi no tenía completa su documentación para cambiar de selección

El arquero disputó cinco encuentros clasificatorios con la selección | Reuters

La FIFA habría detectado antes del Mundial 2026 que Lionel Mpasi, arquero de la República Democrática del Congo, no contaba con toda la documentación necesaria para representar al combinado africano.

Pese a esa situación, no hubo una sanción deportiva que modificara el camino de Congo hacia la Copa del Mundo y el guardameta disputó los cuatro partidos del torneo, además del Repechaje Intercontinental y las Eliminatorias Africanas.

Según información del New York Times, funcionarios jurídicos del organismo habrían determinado que Mpasi no tenía formalizado su cambio de afiliación internacional después de haber representado a Francia en categorías juveniles.

La investigación se habría abierto después de una protesta presentada por Nigeria, selección eliminada por Congo antes del Repechaje Intercontinental. Durante el análisis de esa reclamación habría aparecido la situación particular del guardameta. El recurso nigeriano finalmente fue desestimado por una cuestión relacionada con el plazo de presentación.

La supuesta inelegibilidad de Lionel Mpasi

El punto central estaría en el procedimiento necesario para cambiar de asociación. Mpasi había representado a Francia en categorías juveniles y posteriormente comenzó a jugar para RD Congo, pero los documentos obtenidos por The New York Times y Le Monde indicarían que el trámite correspondiente ante FIFA nunca quedó completado formalmente.

De confirmarse esa interpretación, el problema habría alcanzado cinco encuentros del proceso clasificatorio en los que participó el portero. Entre ellos estuvieron el duelo contra Nigeria y posteriormente el repechaje intercontinental ante Jamaica, que el equipo ganó para asegurar su primera participación mundialista en 52 años. también disputó los cuatro compromisos de su selección durante la Copa del Mundo.

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De acuerdo con los documentos citados por los medios, entre las posibilidades analizadas estuvieron una multa, la modificación de resultados o incluso que Nigeria ocupara el lugar de Congo frente a Jamaica, antes de desestimar la apelación.

¿FIFA podía intervenir aunque Nigeria reclamara tarde?

Existen antecedentes de sanciones por circunstancias de elegibilidad. FIFA modificó resultados de Bolivia durante las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 después de considerar irregular la participación de un futbolista que había jugado para Paraguay.

En 2016, Grecia, recibió una derrota administrativa por 3-0 tras utilizar a un jugador que había representado previamente a Australia en categorías juveniles.

En el expediente congoleño, no se conoce hasta ahora una resolución de FIFA que declare formalmente a Mpasi inelegible. Lo revelado por los medios corresponde a análisis y comunicaciones internas que apuntarían a que funcionarios del organismo identificaron la falta de aprobación documental, pero el procedimiento terminó sin una sanción que alterara los resultados de Congo.

Nigeria pide explicaciones por el caso Mpasi

Ibrahim Musa Gusau, entonces presidente de la Federación Nigeriana de Fútbol, aseguró a The New York Times que su organización fue informada de que su reclamación había sido rechazada por razones técnicas.

CONCACAF, confederación a la que pertenece Jamaica, también expresó preocupación y señaló que cualquier cuestión de elegibilidad capaz de afectar la integridad de una competición o los intereses de una asociación miembro debe ser examinada adecuadamente.

FIFA, por su parte, respondió a The New York Times que sus órganos disciplinarios son autónomos y toman decisiones de acuerdo con los reglamentos y las circunstancias específicas de cada expediente. También sostuvo que Gianni Infantino no participa en ese tipo de resoluciones, ante la incremente presión sobre el presidente que buscará la reelección el próximo mes de marzo.