Con una victoria y un empate, cerró la Selección Colombia su última fecha FIFA del 2026 enfrentando a la Selección de Chile.

La Selección Colombia después de jugar ante Chile | Vizzor

No habrá más acción de la Selección Colombia en lo que resta del 2026. El doble enfrentamiento ante la Selección de Chile significó el fin del año deportivo del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. Una victoria y un empate fue el saldo de los ‘cafeteros’ ante el conjunto austral.

Un equipo colombiano que vive un evidente recambio generacional y que poco a poco va tomando una idea de juego. Ahora bien, preocupa que de estos dos partidos, Colombia se vio mejor cuando Jhon Arias no estuvo en cancha. Pues, el nuevo número 10 de la ‘tricolor’ se plantea como la nueva figura del mediocampo tras los retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Así mismo, varios futbolistas aprovecharon esta última fecha FIFA para consolidarse o darse a conocer dentro del equipo que representa a más de 50 millones de colombianos. Camilo Durán, Daniel Arcila, Yáser Asprilla, Matías Orozco y Jhon Solís, fueron los grandes destacados de la doble jornada.

¿Nueva idea de juego en la Selección Colombia?

El primer juego ante Chile dejo una decepcionante y triste imagen de la Selección Colombia. Un equipo completamente parco, con muy poca profundidad y con rendimientos individuales muy bajos. Definitivamente, Jhon Arias no es el mismo desde que se calzó la número 10 en la espalda. Sin embargo, no es todo culpa del futbolista.

Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico no han establecido una idea clara de juego en la ‘tricolor’. Desde el ciclo pasado se ganaban juegos gracias a las individualidades y el ritmo que siempre imponía James Rodríguez. Pero ahora que ya no está el volante creativo hay que apelar a lo colectivo y ahí es donde el equipo se ha visto gravemente trabajado y confuso. Fiel reflejo de ello, es el constante cambio de posición de Jhon Arias donde no solo se confunde al equipo, sino hasta al mismo jugador.

Ya en la segunda salida, los jóvenes se tomaron por completo el andamiaje de la amarilla, azul y roja. Matías Orozco le da otro ritmo a la zona media y Daniel Arcila, junto a Camilo Durán le dan una profundidad y dinámica más interesante en ataque. Así mismo, Juan Manuel Rengifo con más minutos en cancha pudo demostrar que si tiene la casta para adueñarse de la conducción colombiana.

¿Quién sí y quién no en la Selección Colombia para el 2027?

Teniendo en cuenta que es el momento de dar chances para que nuevos talentos lleguen a la Selección Colombia. Es prudente dar más oportunidades a un par de futbolistas para verlos más minutos dentro del terreno de juego. Este es el caso de Nelson Deossa, Daniel Mosquera, Óscar Cortés y Kevin Viveros.

Ahora bien, hubo varios futbolistas que se aprovecharon al máximo su oportunidad y se posicionaron como grandes recambios de cara al 2027. Yáser Asprilla, Daniel Arcila, Matías Orozco, Samuel Velásquez, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán y Camilo Mena, se ganaron a pulso su continuidad.

Por otro lado, fue muy bajo el nivel de Jhon Lucumí, Jefferson Lerma y Luis Javier Suárez. Más allá de que hacen parte de la cuota de experiencia de esta Selección Colombia. Se vieron claramente opacados y por debajo del nivel de los talentos emergentes. Además, la insistencia de Néstor Lorenzo en la titularidad de Suárez parecer ir tener como destino más cercano el quemar al jugador que realmente consolidarlo.

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