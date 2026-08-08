Aurora sorprende a Comunicaciones y consigue su primer triunfo del torneo

Todo lo que dejó el partido entre Aurora y Comunicaciones por la tercera jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Aurora se hizo fuerte en casa | Facebook: Aurora FC

Aurora derrotó 3-1 a Comunicaciones este sábado por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputó en el estadio Cementos Progreso, donde los Aurinegros consiguieron su primera victoria del campeonato después de comenzar con dos derrotas. Comunicaciones, en cambio, perdió su invicto y dejó pasar la oportunidad de mantenerse en los primeros lugares de la clasificación.

El conjunto dirigido por Saúl Phillip tomó ventaja rápidamente gracias a un autogol de Omar Duarte al minuto 5. Comunicaciones había conseguido marcar poco antes por medio de Dewinder Bradley, pero la acción fue invalidada por fuera de juego. Los Cremas intentaron reaccionar, aunque no encontraron claridad en sus ataques y Aurora aprovechó los espacios para aumentar la diferencia.

El segundo tanto llegó al minuto 35, cuando Hugo del Cid apareció para ampliar la ventaja de los locales. Comunicaciones volvió a encontrar el balón en la red con Nelso Iván García, pero la intervención del sistema de revisión confirmó una posición adelantada y el gol fue anulado. Antes del descanso, Daniel Baján marcó el 3-0 y dejó a Aurora con una diferencia importante para afrontar la segunda parte.

Comunicaciones salió en busca de una reacción y encontró el descuento al minuto 55 mediante Anderson Ortiz. Sin embargo, el partido comenzó a quedar marcado por las expulsiones. Tres minutos después, Elsar Martín recibió la tarjeta roja por una falta sobre Víctor Urías, dejando al conjunto crema con un jugador menos y complicando su intento de remontada.

La situación se equilibró parcialmente después de nuevas revisiones del sistema FVS. Nelso García fue expulsado por parte de Comunicaciones, mientras que Roger Hernández también vio la roja en Aurora. De esta manera, los locales terminaron con diez futbolistas y los visitantes con nueve, en un tramo final en el que el marcador ya no volvió a modificarse.

Con el 3-1 definitivo, Aurora sumó sus primeros tres puntos del Apertura 2026 y dejó atrás las derrotas ante Guastatoya y Xelajú MC. Comunicaciones sufrió su primera caída del torneo después de empatar con Suchitepéquez y vencer a San Pedro. En la cuarta fecha, Aurora visitará a San Pedro y los Cremas recibirán a Malacateco.

Resumen Aurora vs Comunicaciones: resultado, goles y estadísticas

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Aurora vs Comunicaciones! Los Militares reciben a los Cremas por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un encuentro que enfrenta a dos conjuntos con objetivos inmediatos muy distintos. El cuadro local necesita cortar su mal comienzo y sumar por primera vez, mientras que la visita buscará mantener su buen paso para continuar en la zona alta de la clasificación.

Los Militares llegan urgidos de una victoria tras un comienzo sin puntos. Aurora perdió sus dos compromisos iniciales y actualmente ocupa el último lugar del campeonato. El equipo de Saúl Phillip cayó por la mínima diferencia ante Guastatoya en su estreno, mientras que en la segunda fecha fue superado 3-1 por Xelajú MC fuera de casa. Con el torneo todavía en sus primeras jornadas, el conjunto aurinegro intentará aprovechar su estadio para conseguir un resultado que le permita iniciar la remontada y alejarse de las posiciones comprometidas.

Comunicaciones afronta el duelo con un panorama mucho más favorable. El conjunto dirigido por el Fantasma Figueroa acumula cuatro unidades y se mantiene entre los protagonistas del Apertura 2026. Después de igualar 0-0 ante Suchitepéquez en territorio visitante, los Cremas celebraron su primer triunfo al imponerse 1-0 a San Pedro con una anotación de Omar Duarte. Ahora tendrán una nueva oportunidad de ganar fuera de casa, resultado que les permitiría mantenerse cerca de la parte alta y confirmar su buen inicio de temporada.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Comunicaciones hoy sábado 8 de agosto de 2026?

El encuentro entre Aurora y Comunicaciones será el sábado 8 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Aurora vs Comunicaciones para la jornada 3, al momento

Aurora no podrá contar con Pablo Mingorance y José Luis Vivas, expulsados en el duelo ante Xelajú MC, para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Comunicaciones no tendrá disponibles a Diego Santis y Marco Domínguez, expulsados en el triunfo ante San Pedro. Estas son las formaciones confirmadas de Saúl Phillip y Fantasma Figueroa.

Aurora : Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Álex Días, Carlos Flores, Klisman García; Andrés Echeverría, Daniel Baján, José Grajeda, Víctor Urias; Jimmy Álvarez y Hugo Del Cid. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Álex Días, Carlos Flores, Klisman García; Andrés Echeverría, Daniel Baján, José Grajeda, Víctor Urias; Jimmy Álvarez y Hugo Del Cid. : Saúl Phillip. Comunicaciones: Fredy Pérez; Samuel Camacho, Elsar Martin, Nicolás Olivera, Emerson Raymundo; Karel Espino, Stheven Robles; Dairon Reyes, Dewinder Bradley, Nelson García y Omar Duarte. DT: Marco Antonio Figueroa.

Antecedentes del Aurora vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Comunicaciones:

10 de abril de 2026 | Comunicaciones 1-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de febrero de 2026 | Aurora 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Aurora 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 30 de agosto de 2025 | Comunicaciones 0-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 15 de abril de 2005 | Aurora 1-3 Comunicaciones | Torneo Clausura 2005

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