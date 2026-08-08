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San Pedro vs Suchitepéquez en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Publicado por Gastón Ninin

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

San Pedro vs Suchitepéquez, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

San Pedro y Suchitepéquez se enfrentan este domingo 9 de agosto por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará desde las 15:00 horas de Guatemala en el estadio Municipal de San Pedro y tendrá como protagonistas a los dos equipos recién ascendidos a la máxima categoría. Ambos conjuntos buscarán sumar para mejorar su posición en el campeonato y continuar adaptándose al ritmo de la primera división. El duelo también marcará un nuevo capítulo en la temporada para dos clubes que necesitan comenzar a acumular resultados.

San Pedro llega a esta jornada con tres puntos después de conseguir una victoria en sus dos primeras presentaciones. El equipo dirigido por Edwin Vásquez comenzó el Apertura 2026 con un triunfo 1-0 sobre Xelajú, resultado que le permitió celebrar en su regreso a la máxima categoría. Sin embargo, en la segunda fecha no pudo repetir y perdió por 1-0 frente a Comunicaciones como visitante. Ahora tendrá la oportunidad de volver a sumar en casa y buscar su segundo triunfo del torneo.

Suchitepéquez, bajo la conducción de Héctor Altamirano, acumula un punto tras las dos primeras fechas. El equipo debutó con un empate 0-0 ante Comunicaciones y luego sufrió su primera derrota del campeonato al caer 2-0 contra Mixco. El conjunto visitante intentará recuperar el camino del triunfo y conseguir un resultado positivo ante otro de los recién ascendidos.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Pedro vs Suchitepéquez de la jornada 3 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Suchitepéquez será el domingo 9 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Municipal de San Pedro y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Pedro vs Suchitepéquez hoy

Ni San Pedro ni Suchitepéquez cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Héctor Altamirano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

  • San Pedro: Vander Cruz, Steveth Chacón, Alexis Barrientos, David Álvarez, Edwin Fuentes, Yasnier Matos, Romario Gómez, Edgar Macal, Emerson Garcia, Germán Águila, Marvin Ceballos. DT: Edwin Vásquez
  • Suchitepéquez: Jussef Delgado, Jorge Matul, José Corena, Víctor Torres, Figo Montaño, Alejandro Galindo, Frank De León, Armando Zamorano, Marco Rivas, Deyner Padilla, Andrés Lezcano. DT: Héctor Altamirano.

Antecedentes y últimos resultados del San Pedro vs Suchitepéquez en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Pedro y Suchitepéquez:

  • 24 de mayo de 2026 | San Pedro 2-0 Suchitepéquez | Primera División
  • 16 de mayo de 2026 | Suchitepéquez 1-0 San Pedro | Primera División
  • 8 de marzo de 2026 | Suchitepéquez 1-0 San Pedro | Primera División
  • 25 de enero de 2026 | San Pedro 0-0 Suchitepéquez | Primera División
  • 9 de noviembre de 2025 | Suchitepéquez 0-2 San Pedro | Primera División

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