¡Xabi Alonso respira! Chelsea vence al AC Milan, que sigue sin encontrar el rumbo

La Xabineta retoma el camino después de dos derrotas consecutivas que atrajeron críticas previo al partido de este 8 de agosto disputado en Indonesia

El Chelsea dio un golpe de autoridad en la recta final de su pretemporada y derrotó 3-0 al AC Milan en Yakarta, Indonesia. El conjunto dirigido por Xabi Alonso mostró una versión mucho más sólida que la exhibida ante la Juventus y resolvió el amistoso con una segunda parte de alto nivel. Joao Pedro, con un doblete, y Moisés Caicedo, con un gol y una asistencia, marcaron la diferencia en el Gelora Bung Karno.

El equipo londinense tomó el control desde los primeros minutos. La presión alta complicó la salida del Milan y permitió al Chelsea recuperar varios balones cerca del área rival. Pedro Neto y Cole Palmer aportaron desequilibrio por los costados, mientras Caicedo sostuvo el mediocampo con una actuación de gran jerarquía. El ecuatoriano acumuló más de siete recuperaciones en la primera mitad y se convirtió en uno de los principales argumentos del dominio inglés.

La recompensa llegó en el tiempo añadido de la primera parte. Caicedo ejecutó un tiro de esquina y Joao Pedro apareció sin marca para conectar un cabezazo que superó al arquero Lorenzo Torriani. El 1-0 antes del descanso cambió el panorama del partido y confirmó la superioridad del Chelsea, que había controlado la posesión y generado las ocasiones más peligrosas.

El golpe definitivo apareció apenas comenzó la segunda mitad. Joao Pedro aprovechó un balón recuperado por Romeo Lavia y marcó su segundo tanto de la tarde con un remate dentro del área. Cinco minutos después, Caicedo cerró la cuenta con un potente disparo desde la frontal tras un córner. En cuestión de minutos, el Chelsea pasó de la ventaja mínima a una diferencia de tres goles que dejó al Milan sin capacidad de reacción.

Para Xabi Alonso, el resultado supone una respuesta después de la derrota 1-0 ante la Juventus, un partido en el que el Chelsea había mostrado posesión, pero poca profundidad ofensiva. Ahora, ante el Milan, el técnico español encontró mayor fluidez con Palmer, Neto, Joao Pedro y Caicedo, además de una estructura clara con cuatro defensores, dos mediocampistas y cuatro atacantes.

La derrota deja al Milan con más preguntas que respuestas antes del inicio de la temporada. El conjunto italiano llegó a Yakarta después de empates ante Celtic e Inter, pero ante el Chelsea sufrió una superioridad clara y apenas encontró espacios para competir. El cuadro rossonero tendrá que corregir su funcionamiento en los próximos días, mientras el Chelsea sale de este amistoso con confianza renovada y con Caicedo y Joao Pedro como dos de las grandes figuras de su preparación.

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