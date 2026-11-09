Escándalo en Honduras: qué pasó en Olimpia vs Olancho y cómo puede cambiar el marcador

El acta aclara qué revisó el árbitro y qué provocó la protesta. Qué falta para definir el resultado del partido.

Escándalo en el encuentro Olimpia vs Olancho | @clubolimpia

Olimpia y Olancho FC estaban 1-1 cuando se suspendió el partido, y el resultado definitivo quedó en manos de la Comisión de Disciplina. El encuentro del sábado 7 de noviembre, por la jornada 14 del Apertura 2026 de Honduras, no se reanudó después de que los Potros protestaran el empate de Yustin Arboleda. El acta arbitral aclaró un punto clave: el gol sí se revisó con el FVS; el saque de banda que originó la jugada quedó fuera de la revisión.

Olancho se puso en ventaja cerca del minuto 70 con un cabezazo de Óscar Almendárez en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Arboleda empató al 82’, según el acta, al conectar de cabeza un centro de Edwin Rodríguez. Los Potros reclamaron que la jugada había comenzado con un saque de banda concedido a Olimpia cuando, a su juicio, la reposición les correspondía a ellos.

¿Por qué el FVS revisó el gol de Olimpia y no el saque de banda?

Según el informe de Armando Castro, difundido por Deportes TVC y Diez, el cuarto árbitro inició la revisión del gol y la cuarteta lo dio por válido. Cuando Olancho pidió que se volviera al saque de banda, Castro explicó que el protocolo no permitía revisar a quién correspondía una reposición que ya se había ejecutado. Esa fue la diferencia entre la jugada que sí se revisó y el reclamo que quedó sin atender.

El reclamo derivó en la expulsión del técnico de los Potros, Mauro De Giobbi. Según las imágenes de Deportes TVC, el dirigente Samuel García pidió por teléfono al cuerpo técnico que retirara al equipo. El acta señala que, tras unos 20 minutos de espera, Castro reunió a los capitanes y Almendárez le confirmó que Olancho no continuaría. El árbitro suspendió entonces el encuentro con el empate en el tablero.

⌚| 90+3′ ¡ABANDONA EL CAMPO! Mauro Di Giobbi toma la decisión de abandonar la cancha mientras su staff y jugadores siguen discutiendo #Olimpia 🦁 1-1 #Olancho 🐎 🗓️ Jornada 14 🔴 EN VIVO por Deportes TVC+ Minuto a minuto📲https://t.co/blpeOQ1NF2 https://t.co/IGggnNDROi — Deportes TVC (@DeportesTVC) November 8, 2026

¿Puede Olimpia ganar 3-0 en el escritorio?

La Liga Nacional se pronunció el domingo 8 de noviembre y pidió que la Comisión Nacional de Arbitraje evaluara el trabajo de la cuarteta. También aclaró que las sanciones y los puntos en disputa corresponden a la Comisión de Disciplina. Se esperaba una decisión para el lunes 9 de noviembre, pero al cierre de esta nota no se había publicado un fallo sobre el resultado.

El artículo 56 del Código Disciplinario de la Federación de Fútbol de Honduras contempla una multa de 60 mil lempiras y, por regla general, la pérdida del partido para un club de la Liga Profesional que se niegue a continuar. Si la Comisión sanciona a Olancho con la derrota por retirada, el artículo 31 establece que Olimpia ganaría 3-0. Por ahora, ese es el escenario que prevé el reglamento; el 1-1 es el marcador que quedó registrado en la cancha.

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