¡La élite del gol! Salomón Rondón y los jugadores con 15 tantos o más en la historia de los torneos cortos

El venezolano llegó a 16 goles con Pachuca en el Apertura 2026, pero la historia de la Liga MX demuestra que esa cifra no garantiza un boleto a Liguilla

El venezolano hace historia a nivel goleador | Claro Sports

Salomón Rondón continúa su camino hacia el título de goleo del Apertura 2026. El delantero venezolano alcanzó las 16 anotaciones en la fase regular, después de convertir un penalti en la victoria de Pachuca por 4-1 sobre Atlas, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX. La cifra no se registraba en el fútbol mexicano desde el Apertura 2009, cuando Emanuel Villa consiguió 17 tantos con Cruz Azul.

El gol del venezolano también contribuyó a mantener las aspiraciones de Pachuca de clasificar a la Liguilla. Los Tuzos llegaron a 22 puntos y escalaron provisionalmente al séptimo lugar de la tabla general, después de comenzar la jornada fuera de los ocho primeros puestos. Sin embargo, su participación en los cuartos de final todavía no está garantizada, a falta de una fecha para concluir la fase regular.

La historia demuestra que una producción de 15 goles o más no siempre representa un boleto a la Liguilla. Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, un total de 18 futbolistas han alcanzado esa cantidad en una misma fase regular, incluido Rondón. En cuatro de los 19 registros de campeonatos concluidos, los equipos quedaron eliminados antes de los cuartos de final, pese al rendimiento de sus principales anotadores.

¿Qué jugadores han marcado 15 goles o más en un torneo corto de la Liga MX?

La historia de la Primera División de México registra 20 actuaciones de futbolistas con al menos 15 goles en fase regular, incluida la de Rondón en el Apertura 2026. José Saturnino Cardozo es el único jugador que consiguió repetir la marca en tres torneos diferentes, mientras que el resto de los integrantes de la lista alcanzaron esa cifra en una ocasión.

Torneo Jugador Equipo Goles ¿Llegó a Liguilla? Invierno 1996 Carlos Muñoz Cobo Puebla 15 Sí Invierno 1998 Cuauhtémoc Blanco América 16 No Verano 1999 José Saturnino Cardozo Toluca 15 Sí, campeón Invierno 1999 Jesús Olalde Pumas 15 No Invierno 2000 Jared Borgetti Santos Laguna 17 Sí Verano 2002 Sebastián Abreu Cruz Azul 19 No, perdió el repechaje Apertura 2002 José Saturnino Cardozo Toluca 29 Sí, campeón Clausura 2003 José Saturnino Cardozo Toluca 21 Sí Clausura 2003 Sebastián González Atlante 16 Sí Apertura 2003 Luis Gabriel Rey Atlante 15 Sí Clausura 2004 Bruno Marioni Pumas 16 Sí, campeón Clausura 2004 Andrés Silvera Tigres 16 No Clausura 2004 Salvador Cabañas Jaguares 15 Sí Clausura 2004 Robert de Pinho Atlas 15 Sí Apertura 2004 Guillermo Franco Monterrey 15 Sí Clausura 2005 Matías Vuoso Santos Laguna 15 Sí Apertura 2007 Alfredo Moreno San Luis 18 Sí Apertura 2007 Giancarlo Maldonado Atlante 15 Sí, campeón Apertura 2009 Emanuel Villa Cruz Azul 17 Sí Apertura 2026 Salomón Rondón Pachuca 16* Por definir

Las cifras incluyen exclusivamente los goles de la fase regular. No se contabilizan anotaciones de repechaje ni de Liguilla. La clasificación considera el acceso a cuartos de final. El registro de Rondón corresponde al cierre de la jornada 16 del Apertura 2026.

Cardozo mantiene el récord de goles en la fase regular de un torneo corto, con las 29 anotaciones que consiguió en el Apertura 2002, campeonato que Toluca terminó por conquistar. El paraguayo también registró 21 tantos en el Clausura 2003 y 15 en el Verano 1999, torneo en el que volvió a levantar el título con los Diablos Rojos.

Otro antecedente corresponde al Clausura 2004, cuando cuatro jugadores marcaron al menos 15 goles en el mismo campeonato. Bruno Marioni y Andrés Silvera compartieron el título de goleo con 16 tantos, mientras Salvador Cabañas y Robert de Pinho llegaron a 15. Pumas, Jaguares y Atlas consiguieron su clasificación a cuartos de final, pero Tigres quedó eliminado. Los universitarios terminaron como campeones bajo la dirección técnica de Hugo Sánchez.

Rondón igualó ahora las cifras de Cuauhtémoc Blanco, Sebastián González, Bruno Marioni y Andrés Silvera, quienes también anotaron 16 tantos en una misma fase regular. Además, el venezolano tiene la posibilidad de incrementar su registro frente a Toluca en la jornada 17, programada para el 21 de noviembre, y acercarse a las 17 anotaciones de Emanuel Villa en el Apertura 2009.

Los cuatro goleadores que marcaron al menos 15 tantos y se quedaron sin Liguilla

Cuauhtémoc Blanco fue el primer jugador de esta relación que no consiguió disputar la fase final pese a superar las 14 anotaciones. El delantero mexicano marcó 16 goles con América en el Invierno 1998 y terminó como campeón de goleo. Sin embargo, las Águilas finalizaron en el décimo lugar de la clasificación general, con 22 puntos, por lo que no lograron avanzar a los cuartos de final.

La situación se repitió en el Invierno 1999 con Jesús Olalde, quien anotó 15 goles y conquistó el título individual con Pumas. El conjunto universitario terminó la fase regular con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y ocho derrotas, suficientes para ocupar el tercer lugar de su grupo, pero no para acceder a la Liguilla.

Sebastián Abreu protagonizó otro de los casos en el Verano 2002, después de registrar 19 anotaciones con Cruz Azul. El delantero uruguayo conquistó el campeonato de goleo, pero la Máquina tuvo que disputar el repechaje contra Morelia. Los michoacanos ganaron los dos encuentros, por 2-1 y 3-2, y dejaron fuera al conjunto cementero antes de los cuartos de final.

Andrés Silvera completa la relación de goleadores que no consiguieron avanzar. El argentino marcó 16 tantos con Tigres en el Clausura 2004 y compartió el título de goleo con Bruno Marioni. Mientras el atacante de Pumas terminó como campeón de Liga MX, Silvera quedó eliminado junto al conjunto regiomontano, que no alcanzó los puestos necesarios para disputar la fase final.

De los 19 registros de futbolistas que marcaron al menos 15 goles en torneos cortos ya concluidos, 15 estuvieron acompañados por una clasificación a cuartos de final y cuatro terminaron antes de esa instancia. En contraste, jugadores como Cardozo, Marioni y Giancarlo Maldonado consiguieron transformar su producción ofensiva en un campeonato para sus respectivos equipos.

Rondón todavía tiene una oportunidad para evitar el destino de Blanco, Olalde, Abreu y Silvera. Su gol contra Atlas permitió a Pachuca alcanzar los 22 puntos y colocarse provisionalmente entre los ocho primeros lugares. Sin embargo, los Tuzos tendrán que definir su clasificación en la última jornada del Apertura 2026, cuando reciban a Toluca. La producción del venezolano ya forma parte de la historia de los torneos cortos, pero su presencia en Liguilla permanece pendiente.