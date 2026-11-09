Rating Colombia del 8 de noviembre de 2026, según CNC: otro fin de semana con dominio del Canal Caracol

Programas como ‘Los Informantes’ y los noticieros son los que más se consumen en un fin de semana.

Capítulo de ‘Los informantes’. – Caracol TV.

En los fines de semana la población colombiana aprovecha para descansar y dedicarse a otras labores, ajenas a las de los otros días. Por tal motivo es usual que el rating nacional disminuya en audiencia, sin embargo hay una tendencia y se trata que siguen eligiendo al mismo canal para consumir el contenido. En Claro Sports les traemos todos los detalles de lo sucedido este 8 de noviembre.

Rating en Colombia del 8 de noviembre de 2026, según CNC

1. Los Informantes | Canal Caracol | 13.14%

2. Noticias Caracol PRM | 11.87%

3. Séptimo día | Canal Caracol | 9.53%

4. Noticias Caracol MD | 9.14%

5. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 7.53%

6. Expediente final | Canal Caracol | 6.63%

7. La Red | Canal Caracol | 6.60%

8. Noticias RCN PRM | 3.86%

9. Santa misa | Canal Caracol | 3.62%

10. Noches de premier: antes del fuego | Canal Caracol | 3.12%

Programación de fútbol para este lunes, 9 de noviembre de 2026

Junior vs Cúcuta Deportivo | 07:00 p.m. | Liga BetPlay.

Rating en Colombia: así se hace la medición

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) es el referente más preciso en la medición del consumo televisivo, razón por la cual Claro Sports utiliza su listado para publicar el rating todos los días. Esta fuente analiza cientos de miles de dispositivos en tiempo real mediante una dinámica que calcula el porcentaje de puntuación basado en el cambio de programa. Este método otorga un mayor valor al nuevo espacio sintonizado en comparación con el que se estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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