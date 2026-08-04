Belice frena a México en la pelea por el bronce en los Juegos Centroamericanos

Josiah Moseley lideró la ofensiva beliceña con 27 puntos y 14 rebotes para sellar el triunfo. La selección mexicana perdió la oportunidad de subir al podio debido a una baja efectividad en el último periodo

La delegación mexicana se quedó sin la medalla de bronce en el básquetbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer 80-70 ante Belice en la Arena Banreservas. El conjunto tricolor se mantuvo en la pelea durante buena parte del encuentro, pero no logró sostener el ritmo en el último periodo.

Belice tomó una ligera ventaja desde el primer cuarto, que ganó 17-14, mientras México respondió en el segundo periodo con un empate de 19 puntos por equipo. Al descanso, la diferencia se mantenía en tres unidades, con el marcador 36-33 a favor del conjunto beliceño.

El tercer cuarto mantuvo el duelo abierto. México superó 19-18 a su rival y llegó al último periodo con una desventaja de apenas dos puntos. Sin embargo, Belice encontró mayor producción ofensiva en el cierre y se impuso 26-18 en el cuarto final para asegurar el triunfo y la presea de bronce.

Josiah Moseley encabezó la actuación de Belice con 27 puntos y 14 rebotes, además de permanecer casi todo el encuentro sobre la cancha. Ian Parham aportó 15 unidades y ocho asistencias, mientras Douglas Langford terminó con 14 puntos y 11 rebotes.

Por México, Alejandro Muñoz fue el principal anotador con 20 puntos y también sumó 11 rebotes en 36 minutos de actividad. Ronnie Selleaze colaboró con 18 unidades, cinco rebotes y cinco asistencias, mientras Ángel Escárcega añadió 15 puntos.

La diferencia se construyó en los minutos finales, cuando Belice aprovechó sus posesiones y castigó desde el perímetro. México no pudo responder con la misma efectividad y cerró su participación sin medalla, pese a mantenerse dentro del partido durante tres periodos y llegar con opciones al último cuarto.

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