¡A semifinales! La selección mexicana golea a Guatemala y avanza como líder del Grupo A

Tahiel Jiménez fue la figura del combinado dirigido por Eduardo Arce al marcar tres goles en el partido

El Tricolor se mete a semifinales de Santo Domingo 2026 | @miseleccionsubs

La selección mexicana se metió a las semifinales del fútbol en los Juegos Centroamericanos y del caribe Santo Domingo 2026, luego de vencer por goleada de 4-1 a Guatemala en el Estadio Cibao FC, con lo que avanzó a la siguiente instancia como líder del Grupo A por encima de Venezuela y República Dominicana.

A pesar del baño que le dieron a los guatemaltecos, el Tricolor juvenil tuvo que remar contracorriente tras verse abajo en el marcador apenas al minuto 2 con el autogol de Karol Velázquez. Después de una acción a balón parado por la banda de la izquierda, Diego Fernández mandó un centro al segundo poste, pero el zaguero mexicano no pudo hacer un buen rechace y terminó empujando el balón al fondo de su portería.

Para su buena fortuna, el combinado nacional pudo sacarse la espina muy pronto en el encuentro. Al minuto 14 Jesús Serrato mandó un pase filtrado dentro del área a Tahiel Jiménez, quien definió rápidamente ante la salida del guardameta.

La selección mexicana mejoró en el campo y se sintió más cómodo sobre la cancha conforme avanzaron los minutos, solo que no pudieron encontrar la remontada en el cierre de la primera parte ante la buena marca de la defensa. Un trinchera que no aguantó tantos ataques en la segunda parte.

Tahiel Jiménez, la figura de México en Santo Domingo 2026

En el complemento Jiménez consiguió el triplete en menos de 10 minutos. Su segundo tanto en Estadio Cibao FC llegó al minuto 50 tras un tiro libre frente a la media luna, Juan Pablo Uribe hizo el amague de disparar, pero quien cobró la falta fue el delantero de Santos. La pelota se estrelló en la barrera y le cambió la trayectoria del esférico al portero, por lo que nada pudo hacer para evitar la voltereta.

Tahiel Jiménez concretó el hat-trick al 58′, luego de rematar de cabeza dentro del área tras un tiro de esquina cobrado por la punta de la derecha, anticipándose a dos marcadores y mandar el balón al segundo poste para poner el 3-1 parcial.

El último tanto del encuentro llegó tan solo dos minutos después. De nueva cuenta Tahiel ganó de cabeza dentro del área, pero su cabezazo se estrelló en el travesaño y la pelota le cayó a Rogelio González, quien de volea la mandó a guardar al fondo de las redes para marcar el golazo que valió el 4-1 definitivo.

Con este resultado y la victoria de Venezuela sobre República Dominicana (3-2), la selección mexicana se metió a las semifinales del fútbol de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, donde enfrentará a Panamá.

TE PUEDE INTERESAR: