Carlos Salcido y Gerardo Torrado dicen presente para el duelo de leyendas México vs Brasil

Dos emblemas de la selección mexicana se suman al duelo que se celebrará el 19 de abril en el Estadio Azteca

Torrado, emblema del medio campo del Tri | Imago7

El partido de leyendas entre México y Brasil continúa tomando forma rumbo al próximo 19 de abril, y en las últimas horas se confirmó la incorporación de dos referentes del fútbol mexicano: Carlos Salcido y Gerardo Torrado, quienes encabezarán al equipo tricolor en el Estadio Banorte.

Ambos exseleccionados nacionales vuelven a escena en un evento que busca reunir a figuras históricas en la antesala del Mundial 2026. Su presencia refuerza el peso del conjunto mexicano en un duelo que apunta a revivir la rivalidad con Brasil desde una perspectiva distinta.

Gerardo Torrado fue durante años uno de los pilares del mediocampo del Tri, con liderazgo y constancia que lo llevaron a disputar múltiples procesos mundialistas. Su lectura de juego y capacidad para sostener el ritmo del equipo lo convirtieron en un elemento clave en su etapa como seleccionado.

Por su parte, Carlos Salcido dejó huella tanto en la selección mexicana como en el fútbol europeo, especialmente durante su paso por el PSV Eindhoven. Su experiencia como defensor y su participación en tres Copas del Mundo lo consolidan como uno de los nombres más representativos de su generación.

El propio Salcido destacó el significado de este tipo de encuentros, al señalar que enfrentar a Brasil siempre tiene un valor especial. Explicó que regresar a la cancha y reencontrarse con la afición es una experiencia que trasciende lo deportivo.

La incorporación de ambos jugadores se suma a una lista amplia de leyendas que participarán en el evento, donde también figuran nombres como Rafa Márquez, Andrés Guardado y Cuauhtémoc Blanco por parte de México, además de figuras internacionales que completan el cartel.

Por el lado brasileño, el equipo contará con la presencia de Paulo Sérgio, integrante de la selección campeona en 1994 y con paso destacado por el Bayern Múnich, además de Luis Antonio Correa “Müller”, delantero que fue pieza clave en tres Copas del Mundo, y Alexandre Da Silva “Amaral”, mediocampista reconocido por su despliegue físico y consistencia en el alto nivel internacional.

El encuentro se disputará en el Estadio Azteca, recinto que recientemente reabrió sus puertas y que ahora se prepara para albergar un evento con tintes históricos. La expectativa crece conforme se acerca la fecha, con la promesa de un ambiente cargado de nostalgia y fútbol.

Con Salcido y Torrado como protagonistas del equipo mexicano, el partido de leyendas se perfila como una de las principales citas previas al Mundial 2026, en un escenario que reunirá a generaciones distintas bajo un mismo objetivo: volver a conectar con la afición.

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