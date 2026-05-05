¿Pesará la historia?: América llega “con ventaja” ante Pumas en la vuelta de los cuartos de final

Las estadísticas tras el empate en la ida favorecen al conjunto azulcrema y no dejan muy bien parados a los auriazules

A pesar de que ser favorito, los felinos esperan ir contra la historia | Imago7

La serie entre América y Pumas en los cuartos de final del Clausura 2026 llega abierta al partido de vuelta tras el empate 3-3 en la ida. Sin embargo, más allá del marcador, el contexto histórico coloca a uno de los equipos con una tendencia marcada cuando se presentan este tipo de escenarios en la Liguilla del fútbol mexicano.

El conjunto azulcrema ha vivido en múltiples ocasiones esta situación. Empatar el primer partido de cuartos de final no es un territorio desconocido para América, que ha construido una base de resultados que respalda su aspiración de avanzar a la siguiente ronda en este tipo de eliminatorias.

De las 25 ocasiones en que América igualó en el juego de ida, logró avanzar en 20 series y quedó eliminado en cinco. Este registro muestra una tendencia constante a su favor, sobre todo cuando mantiene condiciones similares a las del torneo actual.

La lista de antecedentes incluye series ante equipos como Monterrey, Puebla, Toluca, Chivas y Cruz Azul, en distintos torneos, donde América encontró la forma de resolver la eliminatoria tras un empate inicial. También hay registros recientes que refuerzan esta tendencia, como lo ocurrido en Clausura 2024 y Clausura 2025, donde avanzó en circunstancias similares.

Series en las que América avanzó tras empatar la ida

Temporada 83-84: América vs. Monterrey | 1-1 y 1-0 (2-1)

Temporada 87-88: América vs. Puebla | 2-2 y 4-0 (6-2)

Temporada 89-90: América vs. Toluca | 1-1 y 3-0 (4-1)

Temporada 90-91: América vs. U de G | 0-0 y 3-1 (3-1)

Temporada 93-94: Cruz Azul vs. América | 1-1 y 1-2 (3-2) América fue 8°

Temporada 94-95: América vs. Puebla | 0-0 y 4-2 (4-2)

Invierno 99: América vs. Chivas | 0-0 y 1-0 (1-0)

Verano 2001: América vs. León | 1-1 y 4-1 (5-2)

Clausura 2005: América vs. Santos | 2-2 y 1-1 (3-3) (avanza por posición en la tabla)

Apertura 2010: América vs. San Luis | 0-0 y 4-1 (4-1)

Apertura 2012: América vs. Tigres | 2-2 y 1-1 (3-3) (avanza por gol de visitante)

Clausura 2016: América vs. Chivas | 0-0 y 2-1 (2-1)

Apertura 2016: Chivas vs. América | 1-1 y 0-1 (2-1) América fue 5°

Apertura 2017: América vs. Cruz Azul | 0-0 y 0-0 (0-0) (avanza por posición en la tabla)

Apertura 2018: América vs. Toluca | 2-2 y 3-2 (5-4)

Clausura 2022: América vs. Puebla | 1-1 y 3-2 (4-3)

Apertura 2023: América vs. León | 2-2 y 2-0 (2-0)

Clausura 2024: América vs. Pachuca | 1-1 y 1-1 (2-2) (avanza por posición en la tabla)

Clausura 2025: América vs. Pachuca | 0-0 y 2-0 (2-0).

La situación que pone en desventaja a Pumas

En el caso de Pumas, el escenario es distinto. El equipo universitario ha enfrentado este tipo de contexto en varias ocasiones, pero con resultados menos constantes. Solo en tres oportunidades logró avanzar a semifinales tras empatar el partido de ida en cuartos de final, mientras que en cinco ocasiones quedó eliminado.

Los antecedentes positivos se remontan a la temporada 1989-90, al Apertura 2002 y al Apertura 2021, este último frente al propio América. Sin embargo, en otros torneos ante rivales como Toluca, Pachuca, Cruz Azul y Tigres, el equipo no logró cerrar la eliminatoria a su favor tras igualar en el primer encuentro.

Además, existe un dato que se repite en esos registros: Pumas no llegó como líder en ninguna de esas series, ni en los casos en que avanzó ni en los que fue eliminado. Esto marca una constante en su desempeño bajo estas condiciones, lo que añade presión para el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

Series en las que Pumas fue eliminado tras empatar en la ida

Apertura 2003: Pumas vs Toluca | 2-2 y 0-2 (2-4) Pumas fue 2°

Apertura 2006: Pumas vs Pachuca | 1-1 y 0-1 (1-2) Pumas fue era 2°

Apertura 2008: Pumas vs Cruz Azul | 0-0 y 1-3 (1-3) Pumas fue 4°

Clausura 2014: Pumas vs Pachuca | 1-1 y 2-4 (3-5) Pumas fue 3°

Apertura 2016: Tigres vs Pumas | 2-2 y 5-0 (7-2) Pumas fue 6°

El cruce entre ambos equipos en esta fase final vuelve a colocar estos números en la conversación. Aunque el resultado en la cancha será el factor definitivo, el historial reciente y los antecedentes en Liguilla construyen un escenario que podría influir en el desarrollo de la serie rumbo a las semifinales.

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