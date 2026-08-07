El Águila de Veracruz evita la barrida tras derrotar a Pericos de Puebla

Veracruz reaccionó con cuatro carreras en la octava entrada y cerró la serie en Puebla con una victoria después de caer en los dos primeros juegos

El Águila de Veracruz evitó la barrida en el Estadio Hermanos Serdán con una victoria de 10-6 sobre los Pericos de Puebla, en el tercer y último juego de una serie que tuvo un cierre de alto voltaje. La novena jarocha llegó a estar abajo en la pizarra durante la séptima entrada, pero respondió con un ataque de cuatro carreras en la octava para recuperar la ventaja y asegurar el triunfo.

Veracruz comenzó atacando desde la primera entrada. Daniel Montano conectó doble y posteriormente Austin Shenton y Matt Scheffler produjeron las primeras dos carreras del encuentro con sencillos, dando rápidamente una ventaja de 2-0 a los visitantes.

Puebla contestó en el cierre del primer episodio. Sergio Alcántara pegó triple y Cristhian Adames lo llevó al plato con un doble para acercar a los locales. Sin embargo, El Águila volvió a hacer daño en la segunda alta cuando Luis Partida anotó gracias a un doble de Daniel Montano, colocando el marcador 3-1.

Los Pericos mantuvieron la presión y recortaron nuevamente la diferencia con un cuadrangular solitario de Henry Ramos en la segunda entrada, su octavo jonrón de la campaña. A partir de ese momento, ambas ofensivas encontraron oportunidades, aunque Veracruz consiguió sostenerse al frente.

La visita amplió su ventaja en la quinta entrada. José Miranda e Iván Lozano se colocaron en circulación antes de que Luis Partida conectara un sencillo productor de dos carreras que puso la pizarra 5-2 y parecía darle tranquilidad al conjunto veracruzano.

Puebla, sin embargo, respondió inmediatamente. Herlis Rodríguez y Sergio Alcántara abrieron la parte baja del quinto episodio con imparables, y Cristhian Adames produjo una carrera. Más tarde, José Rondón impulsó otra para reducir la diferencia a solamente una carrera, 5-4.

El juego cambió por completo en el séptimo capítulo. Henry Ramos abrió el ataque con un doble y Brayan Quintero entró como corredor emergente. Miguel Guzmán produjo la carrera del empate y, después de llenar las bases, Rogelio Cobos recibió pasaporte con las almohadillas congestionadas para mandar al plato la carrera que puso a Puebla adelante 6-5.

Cuando parecía que los Pericos se encaminaban a completar la barrida, llegó la reacción más importante de Veracruz. El Águila armó un rally de cuatro carreras en la octava entrada, aprovechando una combinación de imparables, un error defensivo, una base por bolas y batazos productores.

César Izturis Jr. y Daniel Montano conectaron sencillos antes de que Kristian Delgado llegara a salvo en una jugada de selección que permitió a Izturis anotar la carrera del empate. Austin Shenton recibió posteriormente base por bolas para mantener el ataque jarocho.

Jose F. Miranda puso nuevamente adelante a Veracruz con un elevado de sacrificio que permitió anotar a Montano. La ofensiva todavía tenía preparado el golpe más importante: Matt Scheffler conectó un doble al jardín derecho que mandó al plato a Kristian Delgado y Austin Shenton para ampliar la ventaja a 9-6.

El Águila agregó una carrera más en la novena. Brayan Valenzuela abrió con doble, avanzó a tercera con sencillo de Luis Partida y anotó el definitivo 10-6 tras un rodado de César Izturis Jr, dejando a Puebla con una tarea complicada para su último turno.

Los Pericos intentaron reaccionar en la parte baja de la novena con un sencillo de Ciro Norzagaray, pero la defensiva visitante cerró el camino. Veracruz consiguió los tres outs finales sin permitir más daño y aseguró una victoria que evitó la barrida en el Estadio Hermanos Serdán.

De esta forma, El Águila de Veracruz cerró la serie con un triunfo 10-6 después de remontar una desventaja en las últimas entradas. La ofensiva jarocha respondió cuando Puebla parecía tener controlado el encuentro y convirtió la octava entrada en el episodio decisivo para despedirse de la serie con una victoria, dentro de la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol.

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