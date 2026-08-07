Gianni Infantino ya está en Colombia y asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente de la FIFA ha estado en polémicas durante las últimas semanas, por el deseo de venta de los derechos del Mundial.

Gianni Infantino y Ramón Jesurun/ FCF.

De la controversia por la venta de los derechos del Mundial a pisar tierras colombianas. El presidente de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Gianni Infantino, ya se encuentra en territorio ‘cafetero’ para acudir a un evento deportivo, pero enfáticamente para ser parte de la posesión de la posesión de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali.

Comunicado oficial:

La Federación Colombiana de Fútbol informó sobre este suceso: “Expresa su más cordial bienvenida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, con motivo de su visita oficial a nuestro país”.

“La agenda de los dirigentes comenzará en la mañana en la ciudad de Cali, en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana, donde asistirán al Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas“, agregó la entidad deportiva.

“En la tarde, la jornada institucional continuará en el ámbito diplomático. El presidente de la FIFA acompañará el acto oficial de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programado para las 3:00 p.m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. La FCF agradece a los presidentes Gianni Infantino y Alejandro Domínguez por su presencia y respaldo en esta importante jornada para Colombia”, ultimaron.

Toma de Posesión Presidencial en Colombia 2026: ¿Dónde ver en vivo la ceremonia?

La ceremonia será transmitida por los principales canales de televisión abierta del país: Caracol y RCN. De igual manera por algunos canales regionales del territorio nacional. Además, podrá seguirse a través de las redes sociales y las plataformas digitales de distintos medios de comunicación.

Cabe mencionar que este viernes 7 de agosto es día festivo en Colombia, en toda la nación se conmemora un año más de la Batalla de Boyacá, fecha patria e inamovible en la que se conmemora la victoria de 1819 del ejército independista sobre las topas españolas y coincide cada 4 años con la posesión del nuevo presidente de la República.

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