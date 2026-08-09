Guatemala termina como la mejor delegación de Centroamérica en Santo Domingo 2026

El balance incluyó 18 preseas de oro, 32 de plata y 44 de bronce.

Guatemala sumó 94 medallas en Santo Domingo 2026 | IG: coguatemalteco

La delegación de Guatemala concluyó su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 94 medallas. El balance incluye 18 preseas de oro, 32 de plata y 44 de bronce, una cifra que permitió al país finalizar en el séptimo lugar de la clasificación general y superar su registro de San Salvador 2023.

El resultado llegó con presencia guatemalteca en distintas disciplinas. El tiro deportivo encabezó la producción nacional con 17 medallas, mientras que bádminton aportó siete. En esta última disciplina, Kevin Cordón ganó el torneo individual y Christopher Martínez junto a Jonathan Solís se impusieron en dobles masculino.

También hubo campeones guatemaltecos en otras ocho disciplinas. Jorge Alfredo Vega López obtuvo dos oros en gimnasia artística, mientras que Faberson Bonilla hizo lo propio en patinaje de velocidad. María Chiroy, José Manuel Toledo Novales, Pedropablo de la Roca, Allan Maldonado, Sofía Cabrera, Erick Gordillo y Alejandra Higueros completaron la nómina de campeones individuales.

Todos los medallistas de Guatemala

18 medallas de oro

Jorge Alfredo Vega López (gimnasia artística, piso y salto); Christopher Martínez y Jonathan Solís (bádminton, dobles); Kevin Cordón (bádminton, individual); María Chiroy (boxeo, 65 kg); José Manuel Toledo Novales (golf, individual); Pedropablo de la Roca (karate, -60 kg); Allan Maldonado (karate, -75 kg); Guatemala y Sofía Cabrera (pentatlón moderno); Guatemala (tiro, rifle 50 m tres posiciones masculino por equipos, skeet masculino por equipos, trap masculino por equipos y trap mixto); Faberson Bonilla (patinaje, 100 m sprint y 200 m contrarreloj dual); Erick Gordillo (natación, 400 m combinado); Alejandra Higueros (taekwondo, poomsae tradicional).

32 medallas de plata

Guatemala (tiro con arco, equipo mixto compuesto; bádminton, equipo mixto; pentatlón moderno; ráquetbol, equipo femenino; tiro, rifle de aire 10 m masculino por equipos, rifle de aire 10 m mixto por equipos y trap mixto por equipos; taekwondo, poomsae estilo libre mixto); Alberto González (medio maratón); Viviana Aroche (10,000 m); María Peinado (maratón de marcha); Christopher Martínez y Diana Corleto (bádminton, dobles mixto); Arnaldo Emmanuel Vásquez Marroquín (eFootball); Lukene Arenas Saravia (ecuestre); María Daniela González Maldonado (gimnasia rítmica, aro y cinta); Fernando Calderón (karate, kata); Christian Aldana y Juan Salvatierra (ráquetbol, dobles); Gabriela Martínez y María Renée Rodríguez (ráquetbol, dobles); Gabriela Martínez (individual); Jason Alexander Hess Castillo e Irene Abascal Van Blerk (vela); Allan Márquez Rodríguez, Sebastián Bermúdez Labbé, Jean Brol Cárdenas, Gloria Rivas Reyes, Jazmine Matta Alvarado y Emily Padilla Coronado (tiro); Allan López (patinaje, 10,000 m eliminación y 5,000 m puntos); Josué Enríquez y Alejandro Enríquez (squash, dobles); Stephanie Iannaccone (natación, 400 m combinado); Deborah Domínguez y Juan Domínguez (tenis, dobles mixto).

44 medallas de bronce

José del Cid y Guatemala (tiro con arco); Jaycko Sebastian Bourdet Aguilar y Brithany Nicole Herrera Polanco (gimnasia artística); Kevin García, junto a Rebeca Urías (natación artística); Alberto González y Viviana Aroche (atletismo); Yeison del Cid, Nikté Sotomayor y Diana Corleto (bádminton); Guatemala (baloncesto 3×3, canotaje K4 500 m, pentatlón moderno, ráquetbol masculino, tiro por equipos y squash por equipos); Diego Aguilar y Marvin León (boliche); José Felipe y Brandol Pérez (boxeo); Nataly Gonzalez Ramírez y Katerin Osorio Chávez, además de Guatemala (canotaje); Cristian Porras (esgrima); José Ramos (judo); Juan Ochoa (pentatlón moderno); María Renée Rodríguez y Christian Aldana (ráquetbol); Dulce Samayoa y Nicolle González, además de Lesli González y Nicolle González (remo); David Misael Hernández Guzmán, Juan Carlos Canizalez Manuel y Marisleysis Cedeño Cuellar (vela); Douglas Oliva Arias y Guatemala (tiro); Dalia Soberanis (patinaje); Alejandro Enríquez, Tabita Gaitán, Darlyn Sandoval, José Toscano y Winifer Bonilla (squash); Erick Gordillo (natación); Luis Carrillo y Sergio Carrillo (tenis de mesa); Cesar Aguilar y Nicolle Way (taekwondo); José Varela y David Choc (lucha grecorromana).

La cosecha permitió que Guatemala terminara por delante del resto de países centroamericanos en el medallero. En la parte alta de la clasificación, México ocupó el primer lugar con 403 preseas, seguido por Colombia con 263 y Cuba con 155.

Más allá de la posición final, el dato que sobresale para Guatemala es el crecimiento de su producción de medallas. Las 94 obtenidas en Santo Domingo representan 15 preseas más que las conseguidas tres años antes en San Salvador, donde la delegación había terminado con 79.

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