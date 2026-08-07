Rating Colombia del 6 de agosto de 2026, según CNC: ‘Masterchef Celebrity’ escala al podio

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este miércoles 6 de agosto de 2026.

Capítulo de ‘Masterchef celebrity’. – @CanalRCN.

Después de la salida de Diana Mina del reality de MasterChef Celebrity, ha empezado a tomar más fuerza en la preferencia de los colombianos. El espacio con alta tensión entre sus protagonistas, de repente, logró al podio del rating otorgado por CNC, donde lidera sólidamente ‘Yo Me Llamo’ con casi 15% de audiencia. A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el top 10 del pasado miércoles.

Rating en Colombia del 6 de agosto de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Yo Me Llamo – Caracol TV – 14.97% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.89% MasterChef Celebrity – RCN TV – 8.21% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 7.12% María La Caprichosa – Caracol TV – 6.84% Espacio Político (Partido Alianza Verde) – RCN TV – 5.68% Pa’ Seguirte Queriendo – RCN TV – 5.61% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.41% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 5.10% Espacio Político (Partido Cambio Radical) – Caracol TV – 5.04%

Programación de fútbol para este jueves, 7 de agosto de 2026

Estos son los partidos más destacados:

7:00 a.m. | Bayern Munich vs Aston Villa | Amistoso | Claro Sports.

1:45 p.m. | Wolves vs Port Vale | Carabao Cup | Disney+.

5:30 p.m. | Rosario Central vs Aldosivi | Liga Argentina | TyC Sports.

6:30 p.m. | Columbus Crew vs Pachuca | Leagues Cup | Apple TV.

6:30 p.m. | Charlotte FC vs Atlas | Leagues Cup | Apple TV.

7:00 p.m. | Cincinnati vs Pumas UNAM | Leagues Cup | Apple TV.

7:30 p.m. | Deportes Quindío vs Inter de Palmira | Torneo BetPlay | Win y Win+.

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos, los cuales realizan sus propias mediciones. Ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultorías (CNC), que cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica se basa en definir el porcentaje de puntuación, que también va de la mano con el cambio de programa. Esto le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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