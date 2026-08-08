Rating Colombia del 7 de agosto de 2026, según CNC: Caracol TV arrasa

En Claro Sports pueden informarse de todos los detalles sobre el rating de la televisión colombiana para el viernes 7 de agosto.

Set de Noticias Caracol | Captura de pantalla @noticiascaracol

Primer fin de semana festivo en el mes de agosto y los colombianos no dudaron en demostrar sus preferencias en la televisión. Caracol TV arrasa como de costumbre y RCN trata de seguir el paso a su ritmo. En Claro Sports les traemos todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el viernes 7 de agosto.

Rating en Colombia del 7 de agosto de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 11.23 % Noticias Caracol de las 12:30 m. – 10.37 % El Rastro, parte 1 – Caracol TV – 9.97 % El Rastro, parte 2 – Caracol TV – 9.54 % Noticias Caracol Avance – 8.80 % Cambio de mando presidencial, parte 1 – Caracol TV – 7.36 % Cambio de mando presidencial, parte 2 – Caracol TV – 6.65 % Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 4.47 % Noticias RCN de las 12:30 p.m. – 4.32 % Posesión del presidente Abelardo de la Espriella – RCN TV – 4.15 %

Programación de fútbol para este sábado, 8 de agosto de 2026

Estos son los partidos más destacados:

2:00 p.m. | Gremio vs Sao Paulo | Brasileirao.

2:00 p.m. | Santa Fe vs Boyacá Chicó | Liga BetPlay | Win y Win +.

4:20 p.m. | Fortaleza vs Cúcuta | Liga BetPlay | Win y Win +.

6:25 p.m. | Deportes Tolima vs Internacional de Bogotá | Liga BetPlay | Win y Win +.

8:30 p.m. | Deportivo Pasto vs Deportivo Cali | Liga BetPlay | Win +.

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos, los cuales realizan sus propias mediciones. Ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultorías (CNC), que cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica se basa en definir el porcentaje de puntuación, que también va de la mano con el cambio de programa. Esto le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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