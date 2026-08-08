Juan Pablo Patiño logra un oro para la historia en el boxeo colombiano en Santo Domingo 2026

En la categoría de peso superior a los 90 kilogramos, el cafetero se adjudicó la única presea dorada para el boxeo del país en los Juegos.

Juan Pablo Patiño, boxeador colombiano | Captura

Con un oro histórico, Colombia va cerrando con pie derecho su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026. El personaje del cierre de la jornada, este viernes 7 de agosto, fue Juan Pablo Patiño. En efecto, se adjudicó la presea dorada después de una final brillante en todos los sentidos.

No había sido un balance exitoso para los cafeteros en el transcurso del certamen, si se habla del deporte de los puños, pero Patiño le puso fin a la sequía dorada. Derrotó con autoridad a Javier Cruz, representante mexicano, después de un 0-5 que ratifica la preferencia de los jueces por su actuación.

El pugilista sobresalió en la categoría superior a los 90 kilogramos. Muchos lo catalogan como la categoría de los “pesos súper pesados”. El pabellón de combate No. 2 fue testigo de la contundencia y la unanimidad para dejar como ganador a Patiño.

Dominando cada uno de los tres asaltos, recibió puntajes de 9-10 (solo uno de 8-10 en tercera ronda) para el jurado en cada una de las tres rondas. Todas las tarjetas se dieron a favor del colombiano, quien terminó primero de su división. Oro de mucho valor, sobre todo por el contexto de tumbar un dominio de Cuba durante muchos años.

CERRAMOS LA JORNADA CON UN ORO HISTÓRICO!



Juan Pablo Patiño ganó el título en el Boxeo de +90 Kilogramos, una categoria que solo había visto coronarse a Cuba (dato de @santiagopajaro).



Único podio colombiano en el Boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. pic.twitter.com/jiJBJPx4v3 — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 8, 2026

Fue nada menos que la 89° medalla de oro para Colombia. Patiño tumbó una hegemonía cubana, pues según reseñó el periodista Santiago Pájaro, esta categoría solo vio coronarse en su historia al país de la Costa Caribe. Así las cosas, Colombia cerró boxeo con un oro y cuatro bronces, producción floja si se compara con la de hace tres años.

La delegación ‘Tricolor’ terminó quinta en el boxeo. El primer lugar fue adjudicado para República Dominicana, que sumó ocho preseas (siete de bronce y una de plata), seguido de Venezuela (3-4-3) y México (1-6-2). En términos generales, Colombia ya logró asegurarse el segundo lugar de esta edición.

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