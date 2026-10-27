El extraño caso de Atlético Bucaramanga y las expulsiones en la Liga BetPlay 2026-II

El factor de tarjetas rojas ha influido en que el Leopardo todavía no asegure su clasificación a cuadrangulares.

Bucaramanga cede terreno tras caer ante Santa Fe | Vizzor

A pesar de que ha tenido una buena campaña, al Bucaramanga le ha costado dar el salto final para asegurar la clasificación. El Leopardo tuvo varias oportunidades de sentenciar casi que un tiquete a los ocho para tener tranquilidad, pero justo ahora, en el final, se sumergió en un alarmante bache de resultados. Pasó de pelear por el liderato a pelear por su tiquete a la próxima fase.

La escuadra de Pablo Peirano certificó su mala racha al caer 2-1 frente a Independiente Santa Fe. En el regreso del técnico uruguayo al Campín, se llevó una derrota muy dolorosa sobre los últimos minutos. Franco Fagúndez (31′) rompió el cero, y aunque Luciano Pons igualó (80′), un tanto al 90+3′ de Luis Ángel Palacios dejó a los capitalinos con pie y medio en los cuadrangulares.

Felicidad para Santa Fe, mientras que Bucaramanga selló su cuarto partido sin ganar. No lo hace desde el pasado 4 de octubre en el triunfo 3-1 ante el Junior de Barranquilla. El equipo auriverde tenía un margen grande para lograr el pasaje, pero desperdició oportunidades y se quedó en la sexta casilla con 25 puntos.

Las expulsiones le han costado al Bucaramanga

Claramente hay motivos de peso que podrían explicar el bajón del Bucaramanga. Un tema serio, sin lugar a dudas, ha sido el de las expulsiones. El Leopardo regularmente suele quedar en inferioridad numérica. Y de hecho, en tres de los últimos cinco juegos ha padecido de ese mal.

Si bien Peirano suele administrar ese “hombre de menos” inteligentemente, no garantiza sostener algún resultado por cuenta del desgaste y los ánimos del rival. Sucedió algo curioso en El Campín: la expulsión a Carlos Romaña, por derribar a Hugo Rodallega y cortar una opción manifiesta de gol, llevó a que el equipo se pellizcara. La visita jugó mejor y hasta pescó la igualdad, pero le costó al final por cuenta de la intensidad que se ha jugado, hasta que llegó el tanto agónico de la derrota.

No es la primera vez que pasa. Hace poco, dividió honores 1-1 en casa ante el América de Cali con un hombre menos. Fue expulsado el propio Romaña y pasó lo mismo: Bucaramanga marcó el gol con el jugador menos en cancha gracias a Luciano Pons, pero sobre el final, Yani Quintero firmó la paridad final. Se repiten patrones: el equipo no juega mal con diez, pero compromete su resultado a favor en los minutos finales.

Por lo pronto, el equipo santandereano ultima detalles para sus cuatro partidos finales de la instancia regular. Este viernes, sobre las 8:05 p.m. (hora COL), recibe al Deportivo Pasto en aras de llegar a 28 puntos y escalar a cuadrangulares. Su rival, con aire en la camiseta tras ajusticiar al Deportes Tolima, espera dar otro golpe en la mesa.

Los equipos con más expulsados de la Liga BetPlay

Deportivo Pasto: 7 expulsiones. Llaneros: 6 expulsiones. Atlético Bucaramanga: 5 expulsiones.

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