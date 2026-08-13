Riley Sheehan toma el liderato del Czech Tour 2026 tras ganar la primera etapa

El estadounidense superó a Ben Turner en el sprint de Karlovy Vary y tomó el primer liderato de la carrera tras una jornada de 163.2 kilómetros

Riley Sheehan se lleva la primera etapa del Czech Cycling Tour 2026. | Claro Sports

Riley Sheehan se llevó la primera etapa del Czech Tour 2026 este jueves 13 de agosto tras imponerse en el sprint de Karlovy Vary. El ciclista estadounidense del NSN Cycling Team superó en los últimos metros al británico Ben Turner, de Netcompany INEOS, y completó los 163.2 kilómetros desde Praga en 3 horas, 45 minutos y 15 segundos.

El triunfo también colocó a Sheehan como primer líder de la clasificación general de una competencia que consta de cuatro etapas. Romet Pajur, del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies, terminó tercero; Scott McGill ocupó la cuarta posición y Nolan Huysmans cerró los cinco primeros lugares.

La jornada parecía encaminada hacia Ben Turner después del trabajo de Netcompany INEOS, que asumió parte de la persecución durante la etapa y tomó el control en la aproximación a Karlovy Vary. Turner abrió el sprint en los últimos cientos de metros, pero Sheehan encontró espacio para superarlo antes de la línea de meta.

Con el resultado, el estadounidense obtuvo la bonificación correspondiente al ganador y quedó al frente de la clasificación antes de la segunda jornada, que llevará la carrera a un escenario distinto con final en alto en Ještěd.

Aunque el desenlace se resolvió entre los velocistas, la etapa tuvo varios movimientos desde los primeros kilómetros. El recorrido contempló 2,311 metros de desnivel acumulado y tres ascensiones de segunda categoría, factores que obligaron al pelotón a administrar la diferencia con los corredores que buscaron marcharse por delante.

Paul Conor, Martin Voltr, Michael Boros y Michal Schuran protagonizaron uno de los primeros intentos de fuga, pero el pelotón neutralizó el movimiento. Después, Pepijn Reinderink, Martin Voltr y Josef Černý establecieron una escapada con mayor margen. Schuran alcanzó después a ese grupo para formar un cuarteto en la cabeza de carrera.

La diferencia llegó a situarse cerca de los dos minutos durante la parte media de la jornada. Schuran sumó la máxima puntuación en el sprint intermedio, mientras Reinderink acumuló puntos en las ascensiones para tomar el liderato de la clasificación de montaña.

Modern Adventure Pro Cycling y Netcompany INEOS asumieron buena parte del trabajo del pelotón. Al entrar en los últimos 30 kilómetros, la distancia con la fuga cayó desde más de un minuto hasta aproximadamente 35 segundos, lo que acercó al grupo principal antes de la llegada a Karlovy Vary.

Schuran hizo un último movimiento en la subida puntuable de Javorná y obtuvo los puntos de montaña. Černý y Voltr fueron alcanzados primero, mientras que Reinderink y Schuran regresaron al pelotón dentro de los últimos 22 kilómetros. Pese a la neutralización, Reinderink aseguró los puntos necesarios para portar el maillot de la montaña en la segunda etapa y Schuran recibió el reconocimiento como corredor más combativo del día.

INEOS controla el cierre, pero Riley Sheehan cambia el resultado

El final todavía tuvo intentos de modificar el escenario previsto. Embret Svestad-Bardseng, Marco Frigo y Paul Fietzke atacaron dentro de los últimos 11 kilómetros, pero el pelotón anuló el movimiento antes de la definición.

ATT Investments colocó después corredores al frente para preparar las opciones de Dominik Neuman. Netcompany INEOS recuperó el control durante la entrada a Karlovy Vary y Ben Swift participó en el trabajo previo al lanzamiento de Turner.

Turner inició el sprint y llegó a los metros finales en posición de disputar la victoria. Sheehan se mantuvo detrás del británico y realizó su movimiento antes de la meta. El corredor del NSN Cycling Team lo rebasó y cruzó primero con un registro de 3:45:15.

Pajur terminó tercero con el mismo tiempo de etapa, seguido por McGill y Huysmans. Dominik Neuman fue sexto, Filippo Turconi séptimo, Jules Hesters octavo, Thomas Pesenti noveno y Sergi Darder completó el top 10. ProCyclingStats registra a los diez primeros dentro del mismo grupo de llegada.

Resultado etapa 1 del Czech Tour 2026 y clasificación general

Pos. Ciclista País Equipo Tiempo / diferencia 1 Riley Sheehan USA NSN Cycling 3:45:05 2 Ben Turner GBR Netcompany-Ineos +0:04 3 Romet Pajur EST Red Bull-Bora Rookies +0:06 4 Scott McGill USA Modern Adventure +0:10 5 Nolan Huysmans BEL Flanders-Baloise +0:10 6 Dominik Neuman CZE ATT Investments +0:10 7 Filippo Turconi ITA Bardiani-CSF-7Saber +0:10 8 Jules Hesters BEL Flanders-Baloise +0:10 9 Thomas Pesenti ITA Polti-VisitMalta +0:10 10 Sergi Darder ESP Caja Rural-RGA +0:10 11 Leander Van Hautegem BEL Flanders-Baloise +0:10 12 Adam Bittman CZE Kasper-Crypto4me +0:10 13 Francisco Peñuela VEN Caja Rural-RGA +0:10 14 Nicola Marcerou FRA TotalEnergies +0:10 15 Filippo Ridolfo ITA Novo Nordisk +0:10 16 Marco Frigo ITA NSN Cycling +0:10 17 Cesare Chesini ITA MBH Bank-CSB Telecom-Fort +0:10 18 Michele Gazzoli ITA Solution Tech-Nippo-Rali +0:10 19 Luca Covili ITA Bardiani-CSF-7Saber +0:10 20 Tomasz Budzinski POL ATT Investments +0:10

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