Borregos Puebla elimina a Leones Anáhuac y firma su tercera semifinal consecutiva

Edson Rincón lanzó cuatro pases de anotación y los poblanos celebraron su tercera clasificación consecutiva a semifinales

Borregos Puebla deja en el camino a Leones Anáhuac | @borregostec

Borregos Puebla mantiene vivo el sueño del campeonato en la ONEFA 2026. El equipo del Tecnológico de Monterrey campus Puebla venció 38-21 a Leones Anáhuac México Norte este sábado 14 de noviembre, en el Cráter Azul, y aseguró su boleto a las semifinales de la Conferencia de los 14 Grandes. La victoria tiene un valor adicional para el equipo dirigido por Eric Fisher: es su tercera clasificación consecutiva a las semifinales.

Edson Rincón fue una de las piezas decisivas del triunfo poblano, con cuatro pases de anotación. El quarterback comandó un ataque que acumuló 561 yardas totales y encontró la forma de castigar a la defensiva de los Leones durante el encuentro de eliminación directa.

El volumen de producción explica cómo Borregos Puebla consiguió los 38 puntos necesarios para mantenerse en la postemporada. Los locales no necesitaban únicamente avanzar el balón: debían transformar su actividad ofensiva en anotaciones ante un rival que también terminó con marca ganadora en la temporada regular.

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Leones Anáhuac México Norte llegó a los cuartos de final con seis triunfos y tres derrotas, el mismo récord que el conjunto poblano. Sin embargo, Borregos ocupó el cuarto puesto y Anáhuac el quinto, una diferencia que permitió al Tec Puebla disputar la eliminatoria ante su afición.

La localía adquirió relevancia en un enfrentamiento que no ofrecía margen de recuperación para el derrotado. Con el 38-21, prolongó su temporada y dejó fuera de la lucha por el campeonato a los Leones, que concluyeron su participación en la Conferencia de los 14 Grandes.

La clasificación de 2026 confirma la continuidad del programa encabezado por Fisher, que también alcanzó esta instancia en 2024 y 2025. El siguiente objetivo es romper la barrera de las semifinales y conseguir un lugar en el partido por el campeonato universitario.

La respuesta del conjunto poblano llega después de una etapa de crecimiento durante la recta final del calendario. Borregos derrotó 38-7 a Águilas Blancas del IPN y cerró la temporada regular con un 49-3 sobre Aztecas UDLAP. El triunfo ante Anáhuac confirma que esa producción también puede trasladarse a los playoffs.

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La victoria sobre la UDLAP en el Clásico Poblano permitió al equipo cerrar con récord de 6-3 y asegurar la cuarta posición. Ese resultado le dio la oportunidad de recibir los cuartos de final, una ventaja que convirtió en el pase a la siguiente ronda frente a los Leones.

La tarea pendiente, sin embargo, es dar el salto definitivo contra uno de los equipos que ha dominado la competencia. En 2024, Puebla cayó en semifinales frente a Auténticos Tigres; un año después, su camino terminó en la misma instancia contra Borregos Monterrey.