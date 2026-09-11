Esteban Solari lanza indirecta hacia Memote Martínez por irse a Tigres: “Queremos gente que quiera estar en Pumas”

La salida de Memote Martínez de Pumas a Tigres se convirtió en uno de los movimientos más destacados en el final de la ventana de transferencias

Esteban Solari habla de la salida de Memote Martínez | Imago7

El final de la ventana del mercado de fichajes para movimientos internos en la Liga MX dejó una transferencia inesperada: la salida de Guillermo Martínez de Pumas para fortalecer la delantera de los Tigres, un cambio que dejó varias versiones encontradas debido a que la institución del Pedregal habría querido renovar al futbolista mexicano. Sin embargo, Esteban Solari, técnico de los Pumas, ha dejado claro que prefiere tener a futbolistas comprometidos con el equipo.

El entrenador argentino fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la salida del delantero tras el partido ante el León y, pese a que no quiso ahondar en los detalles de la situación que se presentó durante la recta final del mercado de transferencias en el futbol mexicano, sí dejó claro su punto de vista acerca del Memote Martínez.

“Yo he sido muy claro con él desde el primer día que llegó de la selección. Le dije que yo contaba con él, que era un jugador de sus características”, indicó Esteban Solari en conferencia de prensa. “Yo fui delantero y siempre sé que son importantes porque los goles son importantes para lograr objetivos”.

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Esteban Solari indicó que la directiva de los Pumas habría presentado una propuesta para extender el contrato del Memote Martínez, una oferta que no habría llegado a buen puerto pese al interés de retener a uno de sus elementos más destacados en la ofensiva.

“En alineación con la dirigencia, se le presentó una oferta de renovación que él no terminó aceptando en algún momento y que después él trajo una oferta del otro equipo, que es Tigres”, recalcó el entrenador de los Pumas. “Obviamente, nosotros no queríamos que saliera. El club sabe el valor de él como jugador, como persona y como profesional”.

El contrato de Memote Martínez con los Pumas expiraba en tres meses, una situación que le habría dado margen para negociar con los Tigres. El equipo de Víctor Manuel Vucetich busca un centrodelantero en este mercado de fichajes con la intención de potenciar la ofensiva, uno de los principales retos de los felinos del norte para lo que resta del Apertura 2026.

“Queremos gente que esté en Pumas, gente que quiera estar en Pumas, gente que quiera estar con nosotros, porque este es un club muy grande y siempre vamos a defender que el que venga acá quiera estar a muerte con nosotros”, sentenció Esteban Solari después de la victoria de los Pumas ante el León por 3-1 en el inicio de la Jornada 7 en el Estadio Olímpico Universitario.

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