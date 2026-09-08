Christian Gonzalez y Patriots acuerdan extensión histórica: el cornerback mejor pagado de la historia

Firmará con New England por cuatro años y 135 millones de dólares, superando el contrato de Trent McDuffie, Denzel Ward y Devon Witherspoon

Christian Gonzalez y Patriots extienden su vínculo | GETTY IMAGES VIA AFP

Los New England Patriots y Christian Gonzalez llegaron a un acuerdo para extender su contrato por cuatro años y 135 millones de dólares, según reportes de Jeremy Fowler, de ESPN. El nuevo vínculo contempla 102 millones garantizados y se concretó apenas unas horas antes del inicio de la temporada regular, con el equipo preparado para viajar a Seattle para enfrentar a los Seahawks.

Con un promedio de 33.75 millones de dólares por temporada, el colombiano se convierte en el cornerback mejor pagado en la historia de la NFL. El acuerdo superó los contratos recientes de Trent McDuffie, Denzel Ward y Devon Witherspoon, quienes habían elevado el valor de mercado de la posición durante los meses previos al inicio de la campaña.

La negociación se extendió durante varios meses. Gonzalez había expresado en junio su intención de ser “recompensado como Patriot” y durante buena parte de la temporada baja no participó en el programa voluntario del equipo. En el minicampamento obligatorio también limitó su participación, mientras las conversaciones entre sus representantes y la organización continuaban.

El propietario de los Patriots, Robert Kraft, ya había señalado durante el campamento de entrenamiento que la organización había presentado una propuesta para convertir al defensor en el cornerback mejor pagado de la liga. La evolución del mercado obligó a ajustar esa referencia, después de que Witherspoon firmara un acuerdo de 132 millones de dólares y 101 millones garantizados a principios de agosto.

Gonzalez fue seleccionado por New England con la posición 17 del Draft de 2023. Desde entonces ha participado en 34 partidos de temporada regular, todos como titular, además de cuatro encuentros de postemporada. En total suma cuatro intercepciones y también ha tenido actuaciones relevantes durante los playoffs.

Las lesiones marcaron parte de sus primeras temporadas en la NFL. Como novato se perdió los últimos 13 partidos por una luxación y un desgarro en el hombro derecho. En 2024 fue titular durante los primeros 16 encuentros antes de ausentarse del cierre de la campaña por una conmoción cerebral, mientras que en 2025 se perdió los tres primeros juegos por una lesión en los isquiotibiales.

Antes de cerrar la extensión, Gonzalez también sufrió una lesión en la parte inferior de la pierna durante un entrenamiento el 10 de agosto, después de un ejercicio individual con A.J. Brown. El esquinero regresó a las prácticas el 24 de agosto y quedó listo para iniciar la nueva temporada con New England.

El acuerdo deja a Gonzalez como una de las piezas centrales de la defensiva de los Patriots para la temporada 2026. El equipo lo tendrá junto al veterano Carlton Davis III como uno de sus esquineros titulares, mientras New England inicia la campaña este miércoles 9 de septiembre frente a Seattle, en una revancha del Super Bowl LX.

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