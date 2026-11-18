El entrenador mexicano analizó el pase al Final Four, los cambios del seleccionador, los problemas defensivos y la responsabilidad de Gilberto Mora

El estratega pide que se arrope a la joven promesa | Imago7

La Selección Mexicana consiguió su clasificación al Final Four de la Concacaf Nations League 2026-2027, pero el triunfo sobre Jamaica no terminó con los cuestionamientos hacia Rafael Márquez. El Tricolor ganó 1-0 en el Gigante de Acero, igualó 3-3 el marcador global y avanzó gracias al criterio de goles como visitante, después de una eliminatoria que expuso dificultades tanto en ataque como en defensa.

El gol de Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona al minuto 35 permitió que México continuara en el torneo y representó la primera victoria de Márquez como seleccionador nacional. Sin embargo, el equipo volvió a mostrar dificultades para mantener el control del partido y resolver las oportunidades frente al arco rival, aspectos que deberá atender antes de enfrentar a Estados Unidos en las semifinales.

En entrevista exclusiva para Peloteando, Nacho Ambriz analizó el presente de la Selección Mexicana y la gestión de Rafael Márquez, con quien compartió parte de su trayectoria dentro del fútbol. El entrenador abordó los cambios en la alineación, el proceso de renovación generacional, la responsabilidad de los futbolistas y los problemas tácticos que todavía afectan al conjunto nacional.

Aunque reconoció que México atraviesa un momento de dudas, Ambriz pidió paciencia para Márquez y consideró necesario respaldar su proceso. También advirtió que el cuerpo técnico necesita disponer de más sesiones de entrenamiento para transmitir su propuesta futbolística y que los jugadores deben asumir su parte de responsabilidad en el funcionamiento del equipo.

Nacho Ambriz pide paciencia con Rafael Márquez y reconoce los problemas de México

Ambriz consideró que la Selección Mexicana atraviesa una etapa de adaptación después de la salida de Javier Aguirre y la llegada de Rafael Márquez al banquillo. Recordó que existía un sector de la afición que deseaba la continuidad del exdefensa como responsable del siguiente proceso, aunque los resultados y el rendimiento colectivo todavía no corresponden con las expectativas. “Creo que es un tema realmente importante porque las cosas no han salido tan bien como uno pensaría. Después de que se va Javier y se queda Rafa, mucha gente quería que él siguiera en este proceso, pero las cosas no han pintado bien. Yo pediría un poco más de paciencia. Desde afuera uno está más tranquilo y puede ver las cosas de otra manera“, expresó.

Para el entrenador, México ha mostrado momentos de funcionamiento ofensivo, pero también periodos en los que pierde el orden colectivo. La derrota 3-2 en Kingston representó uno de los partidos que más cuestionamientos generaron, mientras que en Monterrey identificó avances relacionados con la participación de los laterales y las asociaciones ofensivas. “En los partidos que he visto hay pequeños lapsos en los que México juega bien, pero también hay lapsos grandes donde pareciera que no encuentra rumbo. El partido anterior fue muy malo de parte de la Selección Mexicana. Ayer, con los cambios que hizo, puso dos laterales que normalmente atacan bastante bien y que ayudaron tanto al Tecatito como al Piojito Alvarado. Había triangulaciones cuando iban por dentro y por fuera, aunque creo que faltó mucho juego entre líneas”, explicó.

Por ello, Ambriz propuso aprovechar los microciclos de trabajo con los futbolistas que militan en la Liga MX, especialmente antes del compromiso contra Estados Unidos. “No nos apuremos mucho. Esta selección necesita sesiones de entrenamiento. Con la gente que está en México y que Rafa tenga pensado llamar para el partido de Estados Unidos, deberían darle la oportunidad de juntarlos y trabajar con ellos”, señaló.

¿Se precipitó Rafa Márquez al aceptar la dirección técnica de México?

Uno de los cuestionamientos alrededor de Márquez es si asumió demasiado pronto la responsabilidad de dirigir a la Selección Mexicana, después de acompañar a Javier Aguirre como auxiliar. Ambriz consideró que cada entrenador debe reconocer cuándo está preparado para aceptar una oportunidad, incluso si existen dudas sobre su experiencia. “Creo que hay momentos y nunca vas a saber si se precipitó o no. Él sintió que era la oportunidad de agarrar a la Selección Mexicana. Es cierto que durante el proceso que estuvo al lado de Javier fue conociendo a todos los jugadores personalmente, algo que para mí es importante”, comentó.

El propio Ambriz recordó su experiencia como integrante del cuerpo técnico de Aguirre y explicó que haber trabajado con otro entrenador no significa compartir necesariamente la misma propuesta de juego. Por el contrario, consideró que Márquez intenta desarrollar una identidad basada en la posesión, la movilidad y el control de la pelota. “A mí también me pasó al trabajar con Javier. Él tenía una idea para jugar, yo tenía otra y después la pude plasmar. Creo que Rafa hoy tiene otra idea, que intenta desarrollar mucho a través de la posesión de la pelota y de la movilidad. Ayer lo mostró bastante bien durante 20 o 30 minutos del primer tiempo”, indicó.

Sobre las críticas relacionadas con la experiencia de Márquez, Ambriz reconoció que existen argumentos para cuestionar su trayectoria como director técnico, especialmente porque no había dirigido a un equipo de Primera División antes de asumir el cargo de seleccionador. Sin embargo, insistió en que eso no debe convertirse en una condena anticipada. “Desde afuera podemos decir que le falta experiencia, más preparación, que no tuvo un equipo de Primera División y que estuvo en una división de honor en España. Pero al final depende de cada uno. Si él pensó que era el momento, lo único que pido es que lo sigamos apoyando. México no está bien, eso es cierto, pero tampoco debemos responsabilizar tanto a Rafa. El jugador también tiene que darse cuenta de que no está al nivel que se necesita para este tipo de partidos“, sentenció.

Los cinco cambios de México ante Jamaica: Ambriz respalda las decisiones de Márquez

La decisión de Rafael Márquez de modificar cinco posiciones de su alineación para el partido de vuelta contra Jamaica fue uno de los aspectos que analizó Ambriz. El estratega explicó que las modificaciones responden a la necesidad de encontrar soluciones después de una actuación deficiente, aunque el entrenador siempre corre el riesgo de que sus decisiones no funcionen. “Los entrenadores de repente estamos medio locos. Creemos que lo que vamos a ejecutar es lo mejor que se necesita en ese momento. Tres días atrás no se había hecho un buen partido, hubo dudas, muchos fallos y desconcentraciones. Entonces, como entrenador, piensas qué puedes cambiar para mejorar”, explicó.

Ambriz destacó la participación de los laterales, que ofrecieron mayor profundidad y alternativas ofensivas. También analizó el papel de Israel Reyes y Jesús Orozco, futbolistas que, desde su perspectiva, aportan características diferentes para construir el juego desde la defensa. “Los dos laterales le dieron más profundidad. Reyes siempre ha jugado mucho mejor como central y el Chiquete viene de hacer un buen torneo. Le da mucha salida a Cruz Azul con esa línea de cinco que utiliza el equipo. Entonces apuestas por algo, porque el jugador tenga hambre, deseos y entienda que es su oportunidad de mostrarse”, afirmó.

Para Ambriz, los futbolistas que reciben una oportunidad deben demostrar que pueden competir por la titularidad, mientras que quienes pierden su lugar necesitan aceptar las decisiones del entrenador sin que eso represente un problema dentro del vestidor. “El jugador tiene que decir: ‘Aquí estoy, levanto la mano y, si mañana me vuelves a necesitar, estoy preparado’. No creo que una decisión de ese tipo afecte al vestidor. El futbolista debe entender que hay momentos en los que no está bien y que, si entra otro compañero y lo hace mucho mejor, tiene que aceptarlo. Es una selección”, expresó.

El técnico recordó que durante su etapa como auxiliar de Aguirre también presenció decisiones relacionadas con la competencia interna. Consideró que ningún futbolista tiene garantizado un puesto y que las oportunidades deben responder al rendimiento. “A mí me tocó trabajar al lado de Javier como auxiliar y también estar en selección. Hay momentos en los que te dicen: ‘Nacho, hoy no juegas, juega otro compañero’. Uno lo debe entender. Pero también hay un punto importante: a lo mejor los que están jugando no están bien y quienes entran tampoco están mejor. En este caso, los cinco cambios que hizo Rafa intentaron responder de la mejor manera y se terminó ganando 1-0“, señaló.

No obstante, Ambriz reconoció que el resultado quedó por debajo de las expectativas que existían para el compromiso en Monterrey. “Era un resultado que no esperábamos. Si Jamaica te hizo tres goles en su casa, seguramente pensabas hacerle tres en México“, concluyó.

Gilberto Mora y Santiago Sandoval: la advertencia de Ambriz sobre los jóvenes

El proceso de renovación generacional fue otro de los temas centrales de la entrevista. Nacho Ambriz consideró que México atraviesa una transición que también han experimentado otras selecciones, por lo que pidió entender que la incorporación de futbolistas jóvenes requiere tiempo, respaldo y una estructura que facilite su desarrollo. “Todas las selecciones lo sufren. Le pasó a España, le pasó a Italia, que se ha quedado un poco rezagada. Alemania también está haciendo su recambio y Países Bajos ha vivido ese proceso. No nos debe temblar el pulso para poner a los jóvenes, pero tienen que estar respaldados por gente de experiencia que los ayude cuando se equivoquen y que no permita que se vengan abajo mentalmente“, explicó.

Ambriz destacó que México cuenta con una generación de jugadores capaces de competir por posiciones dentro del equipo nacional. En particular, señaló la importancia de tener laterales con experiencia en el fútbol europeo, porque considera que esto puede contribuir al crecimiento del conjunto. “Creo que es una buena generación. Los dos laterales que puso Rafa son chicos que están jugando en Europa y normalmente son titulares. Eso es importante para los jóvenes, porque están levantando la mano y deben saber que tienen una oportunidad”, manifestó.

Sin embargo, su principal advertencia estuvo dirigida al entorno de Gilberto Mora, futbolista de 18 años que ha recibido una responsabilidad creciente en la Selección Mexicana. Ambriz cuestionó las expectativas que lo presentan como el jugador encargado de resolver los problemas ofensivos del equipo. “No me está gustando que a Gilberto Mora lo estén responsabilizando tanto, que se diga que es Mora y diez más. Creo que no nos debemos equivocar. Mora todavía está en un proceso de crecimiento. Cuando lo ves jugar parece que no tiene 18 años, sino muchos años de experiencia, pero deberíamos ser un poquito más prudentes con él. Es un jugador de los que normalmente nacen pocos en México”, señaló.

El entrenador también consideró necesario que el mediocampista fortalezca su condición física y que el trabajo con su club contribuya a proteger su desarrollo. Para Ambriz, la calidad técnica de Mora no significa que deba asumir todas las responsabilidades ofensivas del Tricolor. “Hay que irlo protegiendo poco a poco y ayudarlo a fortalecerse físicamente. Su físico es muy delgado y tienen que trabajar esa parte en su equipo. Claro que cuando decides ponerlo tiene una responsabilidad, igual que Vega, Jiménez o Quiñones, pero me refiero al ruido que hay alrededor de él, como si fuera quien va a salvar a México“, explicó.

Ambriz recordó que Mora utiliza el número 10 de la Selección Mexicana, una posición asociada con la generación del juego ofensivo. Sin embargo, pidió distinguir entre exigirle rendimiento y responsabilizarlo de todos los problemas del equipo. “Él sabe la responsabilidad que tiene cuando inicia un partido. Sabe que hoy lleva el 10 y que esos jugadores son los que generan el fútbol ofensivo. Pero no podemos decir que, si no juega Mora, México no funciona, o que, si juega, es el único que genera peligro. Quiñones está atravesando por un gran momento y sabe cargar con esa responsabilidad“, explicó.

En este sentido, Ambriz consideró que jugadores como Erik Lira deben convertirse en una figura de apoyo para el mediocampista. “Los mayores tienen que protegerlo y ayudarlo. Lira tiene que cuidarlo como si fuera su hijo, como a mí me tocó hacerlo con algunos jugadores. Si te pegan, no digas nada, que yo me encargo. Si te equivocas, sigue adelante, porque eres quien genera peligro ofensivamente. Hay que encontrar ese balance con Mora y saber exigirle cuando corresponda, pero fuera de todo ese ruido”, afirmó.

Respecto a Santiago Sandoval, Ambriz destacó sus movimientos en espacios reducidos y su capacidad para encontrar alternativas cuando los rivales se repliegan. Incluso estableció una comparación con su padre y consideró que el joven tiene condiciones para desarrollar una trayectoria importante. “Después viene Sandoval, que es muy parecido a su padre. A mí se me hace mejor Sandoval que el papá. Es un descarado, sabe ocupar los espacios para penetrar cuando los equipos se echan atrás”, comentó.

No obstante, insistió en que el talento debe acompañarse de trabajo. “Dependerá de ellos que sigan creciendo, que sean trabajadores. Si les falta gimnasio, tienen que meterse al gimnasio. Si necesitan mejorar el remate de izquierda, derecha o de cabeza, tienen que seguir trabajando todos los días. Para mí tienen demasiado talento y hay que explotar sus condiciones para enseñarles a jugar un mejor fútbol“, explicó.

La marca al ataque, el problema defensivo que Nacho Ambriz detecta en México

Más allá de las modificaciones en el once titular, Nacho Ambriz señaló un problema táctico que considera determinante para entender las dificultades de la Selección Mexicana: la falta de protección defensiva mientras el equipo tiene la posesión y busca atacar.

Ambriz relacionó este aspecto con la formación futbolística de Rafael Márquez, quien durante su etapa como jugador trabajó con entrenadores como Ricardo La Volpe y Pep Guardiola, además de su experiencia en el AS Monaco. “Pensando en cómo conocí a Rafa como jugador, estuvo con Ricardo La Volpe, después fue a Francia con el Monaco y tuvo diferentes entrenadores, entre ellos Guardiola. Él tiene mucho la idea de atacar y, cuando vas a proponer, siempre vas a estar expuesto a los contraataques“, explicó.

El entrenador consideró que los goles que México ha recibido durante esta etapa muestran problemas relacionados con las transiciones defensivas y las acciones a balón parado. Por esa razón, señaló que la organización del equipo mientras ataca resulta tan importante como su capacidad para generar oportunidades de gol. “Si te das cuenta, los goles que ha recibido México han sido por pelota parada o contraataques. Ayer la marca al ataque no estaba bien. Hay veces que recuerdo mucho un comentario que me hizo el profesor Manolo: ‘¿Cuándo se vuelve más vulnerable un equipo? Cuando tiene la pelota’. Porque todos quieren participar y se olvidan de los jugadores que tienen que marcar”, recordó.

La llamada marca al ataque consiste en conservar una estructura de vigilancia y cobertura sobre los adversarios mientras el equipo desarrolla sus acciones ofensivas. Su función es evitar que una pérdida de balón permita al rival iniciar un contraataque con espacios disponibles.

Para Ambriz, este principio debe convertirse en una prioridad dentro del trabajo de Márquez. También recordó las enseñanzas que recibió sobre movimientos defensivos, perfiles corporales, aproximaciones y ajustes dentro del campo. “Esa marca al ataque es muy importante y siento que Rafa tiene que trabajar mucho en ese aspecto. Él lo sabe y lo conoce. Yo recuerdo a Rafa cuando me enseñaba recorridos, velocidad de aproximación, perfiles, cómo achicar y cómo ajustar. Yo decía que tenía que aprenderle porque había jugado en Europa y tenía mucho bagaje como defensa”, explicó.

Por ello, descartó que el problema sea un desconocimiento del entrenador y consideró que se trata de un aspecto que necesita mayor trabajo colectivo. “Ahí es donde tiene que estar trabajando Rafa junto con su cuerpo técnico. Cuando atacas, siempre vas a ser vulnerable a las contras si no estás bien organizado, y eso le ha sucedido a México en varios partidos. Podemos hablar mucho de táctica, pero los equipos se arman de atrás para adelante”, concluyó.

El futuro de Rafael Márquez: más entrenamientos y respaldo al proyecto rumbo a 2027

Pese a las críticas que ha recibido la Selección Mexicana, Nacho Ambriz expresó su confianza en que Rafael Márquez puede mejorar el funcionamiento del equipo. Consideró que los errores en las convocatorias, alineaciones y decisiones durante los partidos forman parte del aprendizaje de cualquier entrenador, especialmente cuando dirige a un combinado nacional. “Yo lo veo bien. Todos, cuando empezamos, nos equivocamos al tomar decisiones, si llamamos a uno o quitamos a otro. Es normal que Rafa pueda tener fallos, más en una selección donde se dice que está una de las sillas eléctricas más fuertes que hay. Siempre va a existir el debate sobre por qué llamó a uno y no llamó a otro”, expresó.

Ambriz destacó el trabajo de seguimiento que realiza el cuerpo técnico de Márquez, tanto en los partidos como en las visitas a los clubes. Sin embargo, señaló que el conocimiento individual de los futbolistas no es suficiente y que la convivencia durante los entrenamientos resulta necesaria para consolidar un modelo de juego. “Al final, su cuerpo técnico hace un estudio. Yo veo que Rafa visita los clubes, se acerca a los entrenadores y a los jugadores. Lo veo en los partidos y seguramente analiza muchos más. Lo que considero es que necesita organizar sesiones de entrenamiento en México con los jugadores que quiera utilizar, para que entiendan más rápido lo que está intentando hacer”, señaló.

Sobre la propuesta ofensiva, Ambriz explicó que México mostró secuencias positivas ante Jamaica, aunque todavía debe mejorar la toma de decisiones cuando enfrenta defensas cerradas. “Si logra desarrollar su idea, es un fútbol que gusta, que agrada. Ayer hubo una jugada muy bonita entre Fidalgo y Quiñones, en la que rompieron líneas con un salto de pelota y un pase a profundidad. Pero cuando el rival se mete atrás, creo que les hace falta un poco más de paciencia para mover la pelota de un lado a otro. Cuando llega al otro costado, México tiene gente importante para jugar el uno contra uno”, detalló.

El exauxiliar de Javier Aguirre también hizo referencia a la personalidad de Márquez y pidió que no se le compare constantemente con otros entrenadores mexicanos. Para Ambriz, la tranquilidad que transmite el exdefensa forma parte de su identidad como director técnico y no debe interpretarse como falta de carácter. “Yo deseo que le vaya muy bien. Sabemos que todavía le falta experiencia y también sabemos que Rafa es un tipo tranquilo. No es como Javier, no es como Miguel Herrera o como nosotros. Rafa, desde jugador, fue muy tranquilo y transmitía mucha tranquilidad”, expresó.

Por esa razón, pidió a la afición y al entorno de la Selección Mexicana que no esperen de Márquez las mismas reacciones que tenían otros seleccionadores, especialmente en momentos de presión. “No esperemos ver a Rafa como Javier. Por ahí escuché que Javier hubiera entrado y habría reaccionado de otra manera, pero cada entrenador tiene su forma de ser. Yo, en lo personal, deseo que le vaya muy bien, que entregue buenos resultados y que, con el trabajo y el cuerpo técnico que tiene, la Selección Mexicana mejore bastante”, concluyó.

De esta manera, Nacho Ambriz dejó una postura de respaldo a Rafael Márquez, pero también una serie de exigencias para el siguiente periodo de trabajo. México consiguió su clasificación al Final Four y tendrá que enfrentar a Estados Unidos en marzo de 2027, una prueba que permitirá evaluar si los cambios en el funcionamiento colectivo, la protección defensiva y el desarrollo de los jóvenes se traducen en una evolución del Tricolor.